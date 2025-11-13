國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

國防部宣稱近兩年志願役留營率顯著提升，立委馬文君卻接獲投訴，基層部隊為達標準疑有「美化數字」現象，甚至出現官士兵領薪卻不在部隊情形。她也批評志願役加給新制出現「越資深、領越少」的不合理設計，恐傷軍心、掏空戰力。

國防部報告指出，國軍留營標準為76%，近兩年留營率明顯上升，113年達82%、114年截至10月達86.5%，不適服人數也較往年減少。馬文君表示，她接獲多起陳情指出，部分基層單位為了達到上級要求的留營率，採取先為官士兵辦理留營，再以「不適服」名義退伍的方式，藉以美化數據。

部隊內甚至出現「薪水照領、給黑假、晉升上階」等情形，部分人員還能對外支援、長期不在部隊，這不僅造成國家損失，更使部隊管理鬆弛，戰訓能量被掏空。她要求國防部提供相關資料，釐清留營數字是否經過造假。

針對志願役調薪議題，馬文君也指出，國防部今年4月針對志願役及戰鬥部隊實施的薪資調整方案，導致基層官兵反彈。她表示，過去國軍薪資包括本俸、專業加給、主官加給等，皆依年資、階級、專業專長遞增，但新制卻把志願役加給分成三個區塊，結果「越資深、領越少」。

馬文君舉例說，有陸軍營連級單位，營長與連長薪水幾乎相同，「職位越高、責任越重，薪水卻沒差」，已造成部隊內嚴重的不公平與相對剝奪感。

國防部長顧立雄回應，國軍各項加給種類繁多，有些可兼領、有些不可兼領，未來將就薪資待遇的結構、公平性與合理性進行通盤檢討，並考慮後續加給調整方向。

馬文君說，國軍面對招募與留才挑戰，最重要的是「長留久用」。若薪資設計不公、剝奪感加劇，弟兄自然一到年限就離開。她指出，目前國軍整體編現比雖高於平均，但戰鬥部隊編現比偏低，將直接影響國防戰力，呼籲國防部審慎檢討薪俸加給制度，務必讓部隊能「公平留人、穩定戰力」。