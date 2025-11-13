中國大陸海警船逾1月再擾金門 海巡不排除測試應對能力

中國海警船自9月17日侵擾金門水域後，今天再次現蹤。海巡署表示，此次侵擾距前次已逾1個月，不排除是藉改變頻率模式，以測試海巡有無全時段、全天候監偵與應對能力。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，今天上午7時許，金馬澎分署第十二巡防區偵獲關閉船舶自動識別系統的中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推對應。

金馬澎分署指出，上午9時，中國海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，自烈嶼南方航入金門水域，並以縱隊方式向東航行。海巡署4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控，阻擋中國海警船深入，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船轉向航離。中國海警船在巡防艇併航監控下，於上午11時航出金門限制水域。

海巡署表示，此次侵擾距離前次已逾1個月，不排除陸方藉由間歇性、改變頻率模式，企圖測試海巡有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力。

海巡署指出，面對中國海警威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控中國海警船動態。