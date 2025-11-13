快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

中國大陸海警船逾1月再擾金門 海巡不排除測試應對能力

中央社／ 金門13日電
4艘中國海警船13日再度襲擾金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區調動巡防艇併行監控，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船轉向航離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社
4艘中國海警船13日再度襲擾金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區調動巡防艇併行監控，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船轉向航離。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社

中國海警船自9月17日侵擾金門水域後，今天再次現蹤。海巡署表示，此次侵擾距前次已逾1個月，不排除是藉改變頻率模式，以測試海巡有無全時段、全天候監偵與應對能力。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，今天上午7時許，金馬澎分署第十二巡防區偵獲關閉船舶自動識別系統的中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推對應。

金馬澎分署指出，上午9時，中國海警「14603」、「14515」、「14609」及「14529」等4艘船，自烈嶼南方航入金門水域，並以縱隊方式向東航行。海巡署4艘巡防艇即航前近迫，採取併航監控，阻擋中國海警船深入，並透過中、英文無線電廣播要求中國海警船轉向航離。中國海警船在巡防艇併航監控下，於上午11時航出金門限制水域。

海巡署表示，此次侵擾距離前次已逾1個月，不排除陸方藉由間歇性、改變頻率模式，企圖測試海巡有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力。

海巡署指出，面對中國海警威脅，金馬澎分署及第十二巡防區無論日夜或天氣海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握及監控中國海警船動態。

海巡署 中國海警船
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金門媽祖聯誼會成立 許燕輝榮膺首任會長

影／高雄砂石場保全擁槍自重...工寮聚會吸毒 海巡突擊逮人

台東伽藍漁港外籍漁工倒地無心跳 海巡、消防急救送醫搶命

金門災變中心三級開設 晚間往返台金多航班取消

相關新聞

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

陸軍M1A2T首支戰車營日前正式成軍，不過立委王定宇今天質疑，國軍並未隨車採購美軍「戰場管理系統」（BMS），導致仍用語...

中國大陸海警船逾1月再擾金門 海巡不排除測試應對能力

中國海警船自9月17日侵擾金門水域後，今天再次現蹤。海巡署表示，此次侵擾距前次已逾1個月，不排除是藉改變頻率模式，以測試...

國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

國防部宣稱近兩年志願役留營率顯著提升，立委馬文君卻接獲投訴，基層部隊為達標準疑有「美化數字」現象，甚至出現官士兵領薪卻不...

前國安局副局長柯承亨任國防院執行長 11月14日上任

軍方人士今天指出，國防安全研究院執行長一職將由前國安局副局長柯承亨接任，董事會近日已通過這項人事案，並呈送國防部長顧立雄...

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

國防部為了提升士官留營意願，研議「士督長分級制度」。藍綠立委質疑，國防部4月提升戰鬥部隊加給，但只有連級單位可以領取，導...

藍委批編現比誤導 盼顧立雄促卓揆加薪

「國防部說整體志願役編現比是76.9%，但基層士兵只有63.35%！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。