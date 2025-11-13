前國安局副局長柯承亨任國防院執行長 11月14日上任
軍方人士今天指出，國防安全研究院執行長一職將由前國安局副局長柯承亨接任，董事會近日已通過這項人事案，並呈送國防部長顧立雄核定，將於明天生效並正式上任。
總統府10月29日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，11月1日生效。
軍方人士今天透露，國防安全研究院執行長一職由柯承亨擔任，董事會近日已通過這項人事案並送國防部核定，將於明天生效，並正式上任。
柯承亨在前總統陳水扁執政時期，曾擔任國安會副秘書長、國防部副部長，歷練完整，熟悉台美軍事合作、國安、國防等重要議題。柯承亨於前總統蔡英文任內，於2018年2月接任國安局副局長，任職迄今長達7年8個月。
