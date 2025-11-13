快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

前國安局副局長柯承亨任國防院執行長 11月14日上任

中央社／ 台北13日電
軍方人士今天指出，國防安全研究院執行長一職將由前國安局副局長柯承亨（中）接任，董事會近日已通過這項人事案，並呈送國防部長顧立雄核定，將於明天生效並正式上任。記者許正宏／攝影
軍方人士今天指出，國防安全研究院執行長一職將由前國安局副局長柯承亨（中）接任，董事會近日已通過這項人事案，並呈送國防部長顧立雄核定，將於明天生效並正式上任。記者許正宏／攝影

軍方人士今天指出，國防安全研究院執行長一職將由前國安局副局長柯承亨接任，董事會近日已通過這項人事案，並呈送國防部長顧立雄核定，將於明天生效並正式上任。

總統府10月29日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職，任命張元斌為國家安全局副局長，11月1日生效。

軍方人士今天透露，國防安全研究院執行長一職由柯承亨擔任，董事會近日已通過這項人事案並送國防部核定，將於明天生效，並正式上任。

柯承亨在前總統陳水扁執政時期，曾擔任國安會副秘書長、國防部副部長，歷練完整，熟悉台美軍事合作、國安、國防等重要議題。柯承亨於前總統蔡英文任內，於2018年2月接任國安局副局長，任職迄今長達7年8個月。

國防部 國安局 柯承亨
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

喊卓榮泰不要再卡國防預算 羅智強：對不起軍人

張元斌回鍋國安局副局長 具科技背景可應對複合式威脅

下一步動向？柯承亨辭卸國安局副局長 傳將出任國防院執行長

總統令：柯承亨准辭 任命張元斌為國安局副局長

相關新聞

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

陸軍M1A2T首支戰車營日前正式成軍，不過立委王定宇今天質疑，國軍並未隨車採購美軍「戰場管理系統」（BMS），導致仍用語...

中國大陸海警船逾1月再擾金門 海巡不排除測試應對能力

中國海警船自9月17日侵擾金門水域後，今天再次現蹤。海巡署表示，此次侵擾距前次已逾1個月，不排除是藉改變頻率模式，以測試...

國軍留營率節節高？ 馬文君揭露「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

國防部宣稱近兩年志願役留營率顯著提升，立委馬文君卻接獲投訴，基層部隊為達標準疑有「美化數字」現象，甚至出現官士兵領薪卻不...

前國安局副局長柯承亨任國防院執行長 11月14日上任

軍方人士今天指出，國防安全研究院執行長一職將由前國安局副局長柯承亨接任，董事會近日已通過這項人事案，並呈送國防部長顧立雄...

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

國防部為了提升士官留營意願，研議「士督長分級制度」。藍綠立委質疑，國防部4月提升戰鬥部隊加給，但只有連級單位可以領取，導...

藍委批編現比誤導 盼顧立雄促卓揆加薪

「國防部說整體志願役編現比是76.9%，但基層士兵只有63.35%！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。