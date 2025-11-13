快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立委質疑，國防部4月提升戰鬥部隊加給，但只有連級單位可以領取，導致營級士官督導長的薪水反而不如連級士督長。國防部長顧立雄說，隨時檢討薪資規劃，對於士官「分職分等」希望比照美國分六級處理。記者曾原信／攝影
立委質疑，國防部4月提升戰鬥部隊加給，但只有連級單位可以領取，導致營級士官督導長的薪水反而不如連級士督長。國防部長顧立雄說，隨時檢討薪資規劃，對於士官「分職分等」希望比照美國分六級處理。記者曾原信／攝影

國防部為了提升士官留營意願，研議「士督長分級制度」。藍綠立委質疑，國防部4月提升戰鬥部隊加給，但只有連級單位可以領取，導致營級士官督導長的薪水甚至不如連級士督長。國防部長顧立雄說，隨時檢討薪資規劃，對於士官「分職分等」則希望比照美國分六級處理。

國防部也證實，海陸軍航空部隊的地勤人員以及陸軍、海軍陸戰隊無人機部隊都已在8月向行政院提報納入第二級戰鬥加給，目前仍在由人事行政總處審議中。

民進黨立委王定宇質疑，營級士官督導長無法領取戰鬥加給，薪資反而低於連級士官督導長，導致沒人想升任。首度備詢的國防部總士官督導長黃豐英坦言，連級士督長因未戰鬥加給的關係，往往不願意擔任營級士督長，單位主官通常還是會勸導資深幹部。黃豐英說，營級和連級士督長的工作內容基本相同，但量能更大。

王定宇指出，連級士官督導長有一二類戰鬥部隊加給，4月1日加薪後有1萬2000或7000元，但表現好、資深升上營士督長後，事情更多卻反而沒有戰鬥加給，薪水馬上少1萬2000元，這是制度造成的反淘汰！

王定宇說，據了解國防部有爭取，但卻被行政院財主人事擋下來「這是不對的」。他進一步指出，空軍六聯隊機務大隊沒有戰鬥加給，卻要站安官、修飛機，沒有戰鬥加給「也不合理」。此外，中尉排長、副連長有戰鬥加給，但晉升上尉到營部、旅部任參謀卻沒有了加給。少校連長有加給，要帶好幾個連的中校營長卻沒有，薪資報酬反而低於少校。

顧立雄說，薪資規劃隨時都在檢討，行政院在108年表達希望國防部以「分職分等」方式處理，國防部希望比照美方分六級辦理。

國民黨立委馬文君也質疑，4月開始調高戰鬥部隊加給，但外界卻不知只到連級，但過去無論本俸、專業加給、主官加給都是隨年資、階級逐步增加或依專長、專業給予一視同仁的加給，但現在的加薪方案改分成3個區塊，而且「越資深加越少」，相對剝削感反而更高，更加無法留住人。

顧立雄回應，國防部會不斷檢討薪資結構的合理性，因各類加給的數量很多，有的可兼領、有的卻不行，國防部在討論時還是必須從整體來思考。

立委陳俊宇也質疑，空軍作戰聯隊的地勤維修、武掛人員領有第二類戰鬥加給，但陸、海軍航空部隊的同類型專業官兵卻未領有戰鬥加給。國防部資源司長藍靜婷表示，國防部已經在8月向行政院提報，將海陸軍航空地勤人員納入第二類戰鬥加給，目前仍有人事總處在審查中，還在彙整各部會意見等待行政院核定中。

同時，立委關切無人機部隊編成後，是否也能領戰鬥加給？顧立雄說，無人機應該也屬於戰鬥部隊，針對陸軍無人機大隊和海軍陸戰隊無人機營，同樣已經在8月提報行政院，也希望追溯到各部隊編裝核定的生效日支領。

國防部 行政院 薪資 顧立雄 王定宇 陸戰隊
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

藍委批編現比誤導 盼顧立雄促卓揆加薪

兩棲突擊車救災壓毀泡水車 顧立雄：不會讓官兵扛責任

影／閃兵案引修法呼聲 顧立雄：會與內政部研議

閃兵刑責加重到7年？顧立雄：會適切考量

相關新聞

地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

陸軍M1A2T首支戰車營日前正式成軍，不過立委王定宇今天質疑，國軍並未隨車採購美軍「戰場管理系統」（BMS），導致仍用語...

前國安局副局長柯承亨任國防院執行長 11月14日上任

軍方人士今天指出，國防安全研究院執行長一職將由前國安局副局長柯承亨接任，董事會近日已通過這項人事案，並呈送國防部長顧立雄...

戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

國防部為了提升士官留營意願，研議「士督長分級制度」。藍綠立委質疑，國防部4月提升戰鬥部隊加給，但只有連級單位可以領取，導...

藍委批編現比誤導 盼顧立雄促卓揆加薪

「國防部說整體志願役編現比是76.9%，但基層士兵只有63.35%！」

不只F-16V、勇鷹也延遲交機 軍售眉角多我方能做什麼？

我向美購買的F-16V戰機交機時程嚴重延宕，影響我新一代戰機建軍時程。事實上不只是F-16V延遲交機，連華航購的民航機也因其他問題，交機時程延後。更令人震驚的是，連我國自製的「勇鷹高教機」，也面臨無法如期交機的窘境。這種全球性的「機荒」，已經從軍工業蔓延到民航。不過軍機交付是大事，我方在面對F-16V交機嚴重延宕的此時，還是應該要有具體作為因應。

兩棲突擊車救災壓毀泡水車 顧立雄：不會讓官兵扛責任

鳳凰颱風掠過台灣，不過挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，國軍出動AAV-7兩棲突擊車救災過程中，不慎壓毀2輛泡水車。國防部長顧立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。