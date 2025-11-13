戰鬥加給只給連級挨批反淘汰 營士督長反而少領12000元

國防部為了提升士官留營意願，研議「士督長分級制度」。藍綠立委質疑，國防部4月提升戰鬥部隊加給，但只有連級單位可以領取，導致營級士官督導長的薪水甚至不如連級士督長。國防部長顧立雄說，隨時檢討薪資規劃，對於士官「分職分等」則希望比照美國分六級處理。

國防部也證實，海陸軍航空部隊的地勤人員以及陸軍、海軍陸戰隊無人機部隊都已在8月向行政院提報納入第二級戰鬥加給，目前仍在由人事行政總處審議中。

民進黨立委王定宇質疑，營級士官督導長無法領取戰鬥加給，薪資反而低於連級士官督導長，導致沒人想升任。首度備詢的國防部總士官督導長黃豐英坦言，連級士督長因未戰鬥加給的關係，往往不願意擔任營級士督長，單位主官通常還是會勸導資深幹部。黃豐英說，營級和連級士督長的工作內容基本相同，但量能更大。

王定宇指出，連級士官督導長有一二類戰鬥部隊加給，4月1日加薪後有1萬2000或7000元，但表現好、資深升上營士督長後，事情更多卻反而沒有戰鬥加給，薪水馬上少1萬2000元，這是制度造成的反淘汰！

王定宇說，據了解國防部有爭取，但卻被行政院財主人事擋下來「這是不對的」。他進一步指出，空軍六聯隊機務大隊沒有戰鬥加給，卻要站安官、修飛機，沒有戰鬥加給「也不合理」。此外，中尉排長、副連長有戰鬥加給，但晉升上尉到營部、旅部任參謀卻沒有了加給。少校連長有加給，要帶好幾個連的中校營長卻沒有，薪資報酬反而低於少校。

顧立雄說，薪資規劃隨時都在檢討，行政院在108年表達希望國防部以「分職分等」方式處理，國防部希望比照美方分六級辦理。

國民黨立委馬文君也質疑，4月開始調高戰鬥部隊加給，但外界卻不知只到連級，但過去無論本俸、專業加給、主官加給都是隨年資、階級逐步增加或依專長、專業給予一視同仁的加給，但現在的加薪方案改分成3個區塊，而且「越資深加越少」，相對剝削感反而更高，更加無法留住人。

顧立雄回應，國防部會不斷檢討薪資結構的合理性，因各類加給的數量很多，有的可兼領、有的卻不行，國防部在討論時還是必須從整體來思考。

立委陳俊宇也質疑，空軍作戰聯隊的地勤維修、武掛人員領有第二類戰鬥加給，但陸、海軍航空部隊的同類型專業官兵卻未領有戰鬥加給。國防部資源司長藍靜婷表示，國防部已經在8月向行政院提報，將海陸軍航空地勤人員納入第二類戰鬥加給，目前仍有人事總處在審查中，還在彙整各部會意見等待行政院核定中。

同時，立委關切無人機部隊編成後，是否也能領戰鬥加給？顧立雄說，無人機應該也屬於戰鬥部隊，針對陸軍無人機大隊和海軍陸戰隊無人機營，同樣已經在8月提報行政院，也希望追溯到各部隊編裝核定的生效日支領。