地表最強戰車無BMS用語言指揮 立委批M1A2T浪費現代化戰力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍M1A2T首支戰車營日前正式成軍，不過立委王定宇今天質疑，國軍並未隨車採購美軍「戰場管理系統」（BMS），導致仍用語音指揮而出現「兩三輛戰車打一個目標」的狀況。陸軍官員解釋，當初確實沒有採購美軍系統，但M1A2T未來會納入國軍後續規劃的指管系統。

民進黨立委王定宇表示，M1A2T第二梯次換裝訓練已接近完訓，但他本周赴裝甲兵訓練指揮部考察M1A2T換裝情形發現，國軍並未隨車採購美軍的戰場管理系統（Battlefield Management System,BMS），導致無法執行現代化指揮管制（Command and Control,C2），仍舊用語言進行指揮，導致「3台坦克打一個目標，或者2台坦克打一個目標」的狀況，浪費了M1A2T現代化戰鬥能力。

王定宇會受訪指出，M1A2T之所以被稱為地表最強戰車，在於除了火力及裝甲防護力外，最重要的是現代指管間的鏈結，並構成共同作戰圖像以及即時資訊分析，使其可有效分配兵火力，避免資源浪費。

然而經他詢問接裝教官，因台灣購買的車輛沒有BMS，在美接裝練也沒有這部分，等於買了一個新裝備，卻沒有新的軟體以及作戰概念。甚至未來裝上BMS後，已完訓官兵還必須補訓相關科目，將導致戰力出現空隙。

陸軍官員對此解釋，當初M1A2T確實沒有採購美軍戰場管理系統，但M1A2T未來會納入國軍指管系統的後續規劃。由於此案從約民國107年起案迄今，因指管不停的迭代更新、戰術戰法演進，一直不斷的在規劃，但相關指管系統與M1A2T的整合都沒有問題，也能統整在地面作戰當中。

相關官員指出，雖然美軍有自己的戰場管理系統，但台灣仍要依據自身的兵力結構調整，以及結合整個指管體系，包含情報、指管、火力都能確實達到數位化掌控敵情。

M1A2T 美軍 國軍
