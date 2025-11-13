藍委批編現比誤導 盼顧立雄促卓揆加薪

快訊

記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委徐巧芯13日表示，編現比應該要分開來看，避免誤導民眾。（直播截圖）
國民黨立委徐巧芯13日表示，編現比應該要分開來看，避免誤導民眾。（直播截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

國防部說整體志願役編現比是76.9%，但基層士兵只有63.35%！」藍委徐巧芯13日質詢時提醒，國防部報告的數字掩蓋基層士兵大缺的現況，應針對不同軍階的編現比研擬對策，才能有效招聘官兵。藍委萬美玲則說，在野黨幫軍人加薪，讓當兵的詢問度上升不少，但行政院持續不編預算，盼顧立雄說服卓榮泰編預算。

應分軍階看編現比

立法院外交及國防委員會13日邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」。國民黨立委徐巧芯表示，國防部報告中寫說編現比是76.9%，但立法院預算中心的報告顯示，軍官、士官與士兵的編現比，從109年的88.68%、86.21%、92.57%，分別下降到81.18%、78.19%，士兵甚至低到63.35%。

「很多基層士兵跟我反映一個人做兩個人工作！」徐巧芯說，招募各級軍官的策略不同，編現比要分開來看才有意義，不能全部混為一談，呼籲國防部要分門別類提出因應措施，吸引軍士官兵服役。另外，她也拿出數據說，空軍每年退伍人數增加，屆期不續約的人數也大幅上升，若美國延宕的F-16V交貨，台灣可能沒有足夠飛官來飛。

徐巧芯質疑，每年只能淨增加2到3位飛行員，但未來66架F-16V到台灣，加上現有的機隊，有些戰機還有A/B兩艙，需要更多人力，要如何緩解飛官流失的狀況？空軍參謀長李慶然中將回應說，每年都會預判離退人數，今年提前退伍加上期滿不續聘的人數有104人，但目前飛官編現比仍有98%，未來會持續努力補足。

喊話卓揆編預算

國民黨立委萬美玲則表示，國軍近年來人力吃緊，若國防預算要提升到GDP的5%，可能會出現不夠士兵操作武器的狀況。她表示，近來國軍整體的編現比有改善，報考國防院校的人數也有增加趨勢，除了國防部有改善待遇、營舍環境值得肯定外，在野黨通過軍人待遇條例後，許多民眾的詢問度確實提高，應該也是主要因素之一。

「但卓院長在總預算中，不編軍人加薪的預算！」萬美玲呼籲顧立雄，作為國軍大家長，應該在卓榮泰面前多多遊說。但顧立雄僅表示，國軍已經有增加5項加給，相關待遇與管理都有提升，並沒有答應萬美玲的訴求。

國防部 國軍 萬美玲
