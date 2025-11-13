軍方：M1A2T將納入國軍指管系統　整合性沒問題

快訊

中央社／ 台北13日電

民進黨立委王定宇今天關切，對美軍購的108輛M1A2T戰車未有戰場管理系統（BMS），恐無法遂行現代化作戰。軍方人士指出，確實未採購美方的BMS，考量指管系統不停疊代更新、戰術戰法演進，M1A2T指管未來將納入國軍指管系統，且相關整合性均沒有問題。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。

民進黨立委王定宇在委員會總結時提到，本週他前往裝甲兵訓練指揮部考察M1A2T戰車訓練狀況，發現並未採購戰場管理系統（BMS），因此無法遂行現代化作戰，導致出現多台戰車攻擊同一目標等狀況，浪費M1A2T的現代化作戰能量，盼陸軍能補足這一塊。

王定宇會受訪指出，M1A2T之所以被稱為地表最強戰車，在於除了火力及裝甲防護力外，重中之重則是現代指管間的鏈結，並構成共同作戰圖像，使其有效分配兵火力，避免資源浪費；未來在裝上BMS後，已完訓官兵必須補訓相關科目，將導致戰力出現空隙。

軍方人士會後受訪提到，王定宇說的並沒有錯，當初確實未採購美軍BMS系統，但M1A2T未來會納入國軍指管系統的後續規劃，由於此案從約民國107年起案迄今，因指管不停的疊代更新、戰術戰法演進，一直不斷的在規劃，但相關指管系統與M1A2T的整合都沒有問題，亦能統整在地面作戰當中。

