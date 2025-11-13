顧立雄：無人機部隊符戰鬥加給資格 將溯及發放
國防部長顧立雄今天備詢指出，國軍無人機部隊為戰鬥部隊轉型而來，因此陸軍無人機大隊、海軍陸戰隊無人機營符合戰鬥部隊定義，8月已報請行政院研擬戰鬥部隊加給，同時追溯編裝核定的生效日發給。
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。
民進黨立委林楚茵關切，國軍無人機部隊是否屬於戰鬥部隊，若屬戰鬥部隊是否會規劃發放「戰鬥加給」。
顧立雄答詢，無人機本來就是從戰鬥部隊轉型而來，因此現行陸軍無人機大隊、海軍陸戰隊無人機營符合戰鬥部隊定義，8月已報請行政院並研擬戰鬥部隊加給，同時追溯編裝核定的生效日發給（溯及既往）。
林楚茵詢問，戰鬥加給區分2類型，金額分別新台幣1萬2000元及7000元，無人機部隊為哪一類型。顧立雄回應，戰鬥部隊的定義是直接與敵軍作戰或協助戰鬥支援，會按照不同任務性質給予加給。
至於行政院流程進度，行政院官員答詢表示，目前人事總處正在審查中，同時請相關部會表達意見，由於意見尚未完成蒐整因此持續追蹤掌握中。
