因應作戰與救災需求 國防部：TAK設定從排更新到班

國軍官兵使用部隊覺知應用套件（TAK）於花蓮地區救災及相關演訓，目前可設定最小單位為「排」。國防部作計室次長連志威中將今天備詢透露，未來會依據作戰需求，更新到「班」。

國軍近期於花蓮地區救災或陸軍「陸勝一號」操演、陸戰隊作戰計畫演練等場域，均導入部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK），目前可設定最小單位為「排」。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。

國民黨立委陳永康提到，目前國軍於第一線救災均使用TAK系統，由於此系統使用的是Google map的底圖，但由於圖資並非即時，建議國軍可與氣象中心聯繫，將更新的圖資套疊更新。同時陳永康也關切，目前TAK可設定的最小單位為排，是否可能再縮小單位。

國防部作戰及計畫參謀次長室次長連志威中將答詢表示，未來會依據作戰需求，更新到「班」（國軍單位最小至最大分別依序為伍、班、排、連、營、旅）。

TAK於陸軍近期在花蓮光復鄉救災時首度曝光，這套系統最初為軍事用途設計，有助提升作戰環境感知、情資交換或指揮鏈簡化，給予指揮層級如同「上帝視角」的圖資，迅速掌握部隊規模、地點及動向，可設定的最小單位為排級，也應用於這次陸軍「陸勝一號」操演、海軍陸戰隊作戰計畫演練；由於其開源特性逐漸應用於民間，尤其適用救災時高度依賴位置資訊共享與跨單位協調的情境。