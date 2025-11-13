快訊

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台南木造平房凌晨火警…屋主驚醒逃生 2%燒燙傷送醫

台股開低走高再拚28,000點 台積電跌15元、開1,460元

兩棲突擊車救災壓毀泡水車 顧立雄：不會讓官兵扛責任

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
鳳凰颱風在宜蘭地區帶來超大豪雨，造成蘇澳市區水淹1樓高，2車拋錨慘被軍方AAV7突擊車輾壓成廢鐵。記者 季相儒／攝影
鳳凰颱風在宜蘭地區帶來超大豪雨，造成蘇澳市區水淹1樓高，2車拋錨慘被軍方AAV7突擊車輾壓成廢鐵。記者 季相儒／攝影

鳳凰颱風掠過台灣，不過挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，國軍出動AAV-7兩棲突擊車救災過程中，不慎壓毀2輛泡水車。國防部顧立雄今天表示，對於官兵的辛勞救災，國防部一定不會讓官兵承擔責任，會根據相關的法令，對受損的車輛做適當補償或賠償。

鳳凰颱風挾帶豪雨，在宜蘭蘇澳地區造成多處淹水災情，國軍緊急出動AAV-7兩棲突擊車和膠舟等裝備，協助地方政府執行物資運輸與人員救援。但也在救災過程中，不慎壓毀被大水淹沒的泡水車，閣揆卓榮泰說，他與顧立雄各賠1輛都沒問題，相關費用中央會處理。

顧立雄表示，卓院長的意思，國軍官兵在辛勞救災時，不用去考慮救災導致的補償或賠償責任。他強調，AAV-7兩棲突擊車在前一晚已經成功救出22人，對於官兵的辛勞付出， 國防部的態度一定是不會讓官兵承擔責任，國防部會根據相關的法令，結合相關單位對受損的車輛做適當補償或賠償。

顧立雄說，國防部根據災害防救法等相關法令，包括地方政府在內，一定會做適當處理，不會讓任何官兵承擔任何責任。

顧立雄進一步指出，今天在蘇澳地區仍派出713名官兵、65輛車輛，協助進行道路清淤、居家環境及廢棄物清運工作。花蓮方面，今天現場勘查過後，地方或中央若有需求，國軍站在協助救災的角色，一定會全力協助。

國防部 顧立雄 國軍
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／閃兵案引修法呼聲 顧立雄：會與內政部研議

閃兵刑責加重到7年？顧立雄：會適切考量

佛里曼不確定川普保台 顧立雄：強化我嚇阻力 美不變的政策

M1A2T臂章挨批矮化成「台軍」 顧立雄激動：沒要搞意識形態

相關新聞

兩棲突擊車救災壓毀泡水車 顧立雄：不會讓官兵扛責任

鳳凰颱風掠過台灣，不過挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，國軍出動AAV-7兩棲突擊車救災過程中，不慎壓毀2輛泡水車。國防部長顧立...

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

二二八事件差點讓後來涉入共諜案的吳石接任台灣警備總司令，比吳石晚兩年遭軍方槍斃的李友邦，也因為二二八事變被保密局向蔣中正密參。在那個動盪的年代，吳石與李友邦的命運，都因二二八事件有了短暫的交集。 資深記者高凌雲根據國防部公開檔案，揭開吳石差點接任台灣警備總司令的歷史脈絡。

國軍編現比 國防部拚年底達8成

國軍組織編裝逐年增加，編制數比一一○年已增加一萬多人，預估年底編現比達百分之八十。國防部強調，今年的不適服人數減少、留營...

部隊鍋 EP244｜作戰無人機那麼強 那麼反無人機怎麼反？

近期無人機話題沸騰，連做吃的都要做無人機。隨著無人機威脅的增加，那反無人機怎麼做？本集就來聊聊反無人機的戰術與戰法。

獨／最新士官編現比曝光 陸軍缺員破萬人 三軍都最缺下士

國防部明日將在立法院外交及國防委員會就國軍「編現比提升之具體方案及因應作法」提出專案報告。據三軍人事單位最新統計，國軍三...

國防部：國軍編現比年底可達80% 推「士督長分級制」提高留營意願

國軍編現比問題始終受到關注，國防部指出，由於國軍組織編裝逐年增加，編制數至今比110年增加1萬多人，致使編現呈現逐年下降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。