兩棲突擊車救災壓毀泡水車 顧立雄：不會讓官兵扛責任

鳳凰颱風掠過台灣，不過挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，國軍出動AAV-7兩棲突擊車救災過程中，不慎壓毀2輛泡水車。國防部長顧立雄今天表示，對於官兵的辛勞救災，國防部一定不會讓官兵承擔責任，會根據相關的法令，對受損的車輛做適當補償或賠償。

鳳凰颱風挾帶豪雨，在宜蘭蘇澳地區造成多處淹水災情，國軍緊急出動AAV-7兩棲突擊車和膠舟等裝備，協助地方政府執行物資運輸與人員救援。但也在救災過程中，不慎壓毀被大水淹沒的泡水車，閣揆卓榮泰說，他與顧立雄各賠1輛都沒問題，相關費用中央會處理。

顧立雄表示，卓院長的意思，國軍官兵在辛勞救災時，不用去考慮救災導致的補償或賠償責任。他強調，AAV-7兩棲突擊車在前一晚已經成功救出22人，對於官兵的辛勞付出， 國防部的態度一定是不會讓官兵承擔責任，國防部會根據相關的法令，結合相關單位對受損的車輛做適當補償或賠償。

顧立雄說，國防部根據災害防救法等相關法令，包括地方政府在內，一定會做適當處理，不會讓任何官兵承擔任何責任。

顧立雄進一步指出，今天在蘇澳地區仍派出713名官兵、65輛車輛，協助進行道路清淤、居家環境及廢棄物清運工作。花蓮方面，今天現場勘查過後，地方或中央若有需求，國軍站在協助救災的角色，一定會全力協助。