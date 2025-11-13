聽新聞
國軍編現比 國防部拚年底達8成
國軍組織編裝逐年增加，編制數比一一○年已增加一萬多人，預估年底編現比達百分之八十。國防部強調，今年的不適服人數減少、留營率提高，顯示留營政策達到成效；另研議「士官督導長分級制度」依各級訂定職務加給，提高士官留營意願。
國防部指出，可徵集役男從一一○年起呈現逐年遞減趨勢，一一二年首度跌破十萬人，預估一一六年跌破八萬人，顯示少子化問題日益嚴重。然而，國軍由於組織編裝逐年調整增加，編制數已較一一○年增加一萬多人，使得編現逐年下降，一一四年至今的全軍編現比百分之七十九點二，其中志願役佔百分之七十六點九，一年期義務役佔約百分之二點三。義務役占編現比例將逐年提高，預估明年可達百分之四點三，一一六年將達百分之八點三。
國防部統計，今年招募目標一四五六三人，迄今招獲一四八七八人，招獲率百分之一○二點二。軍方預估，到年底前還有志願士兵及新訓轉服，年度招獲率可達百分之一一○以上，經退補平衡後，預判至年底國軍整體編現可提升至百分之八十。
國防部指，部頒留營標準為百分之七六，今年到十月，平均留營率百分之八六點五，較去年提升四點五個百分點；不適服現役人數，到十月為止計二九○○人，較去年同時期減少一五九一人，顯示留營政策有成效。
