獨／最新士官編現比曝光 陸軍缺員破萬人 三軍都最缺下士

國防部明日將在立法院外交及國防委員會就國軍「編現比提升之具體方案及因應作法」提出專案報告。據三軍人事單位最新統計，國軍三軍今年度士官平均編現比，均未達8成，各士官階級中又以下士最缺人，編現比僅58%至65%左右。陸軍全軍整體士官缺員則高達1萬2594人。

國軍傳將推動新一波精進士官制度，下、中士服役年資傳將改為17年，引起部隊恐慌，憂心服役未滿20年領終身俸前，就會被迫退伍。但國防部已澄清只是討論階段。但部隊士官缺員不亞於軍官，演習時以上兵代士、以士代排長情況普遍，讓外界關注國軍士官員額現況。

根據三軍最新統計，海軍全軍士官目前平均編現比，為77.55%。其中編現最低的是下士，僅有58.95%，其他依序為中士的80.96%、上士83.56%、士官長89.13%。而以作戰部隊統計，海軍士官編現比為78.73%，其中仍以下士61.61%為最低，其餘依序為上士的81.72%、中士85.07%、士官長89.07%。

海軍陸戰隊部分，全軍平均士官編現比為73.81%，其中下士僅53.47%，中士81.50%、上士84.35%、士官長88.77%。

空軍方面，今年士官均編現比為78.33%，下士仍然最低，為65.93%，其他依序為上士82.40%，中士84%、士官長85.20%。而以作戰部隊統計，空軍士官平均編現比為77.76%，其中下士65.03%、上士81.58%、中士83.80%、士官長83.41%。

而在陸軍方面，直至今年度9月，陸軍士官編制5萬8110人，現員為4萬5516人，缺員1萬2594人，整體編現比78.33%。而以作戰部隊統計，士官編現比今年為77.76%。

國防部明日將在立法院外交及國防委員會就國軍「編現比提升之具體方案及因應作法」提出專案報告。報告內容指出，為提高士官留營意願，將推動士官督導長分級制度。士官督導長為單位士官兵最高職務，所負管理與職責明顯高於同階級士官長，人員遴選均擇優選任，逐級向上派職，為鼓勵升遷意願，現正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。