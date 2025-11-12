國防部：國軍編現比年底可達80% 推「士督長分級制」提高留營意願

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部指出，今年至今編現比約79.2%，估計到年底可達80%。國防部並強調，今年的不適服人數減少、留營率提高，顯示留營政策達到成效。此外已在研議「士官督導長分級制度」，提高士官留營意願。圖／聯合報系資料照片
國防部指出，今年至今編現比約79.2%，估計到年底可達80%。國防部並強調，今年的不適服人數減少、留營率提高，顯示留營政策達到成效。此外已在研議「士官督導長分級制度」，提高士官留營意願。圖／聯合報系資料照片

國軍編現比問題始終受到關注，國防部指出，由於國軍組織編裝逐年增加，編制數至今比110年增加1萬多人，致使編現呈現逐年下降。今年至今編現比約79.2%，估計到年底可達80%。國防部並強調，今年的不適服人數減少、留營率提高，顯示留營政策達到成效。此外已在研議「士官督導長分級制度」依各級訂定職務加給，提高士官留營意願。

國防部指出，依據內政部役政司列管常備役體位可徵役男預判，自110 年起呈現逐年遞減趨勢，112 年可徵人數為97828人，首度跌破10萬人，116年更跌破8萬人，顯示少子化問題日趨嚴重。

然而，國軍由於組織編裝逐年調整增加，編制數至今比110年增加1萬多人，致使編現呈現逐年下降趨勢，統計迄今現員比112年增加3千多人，志願役現員比去年成長2千多人。國防部統計114年至今，全軍編現比79.2％，其中志願役佔76.9％，一年期義務役佔約2.3％。

國防部統計，今年招募目標軍官3314人、士官637人、士兵10612人，合計 1萬4563 人；迄今招獲軍官3820人、士官651人、士兵1萬0407人，合計1萬4878人，比計畫數增加315人，招獲率 102.2％。

另外，到年底前還有志願士兵社青第5至6梯合計約1371人，同時預判新訓轉服17個梯次約有1000多人起役，年度招獲率可達110％以上，經退補平衡後，預判至年底國軍整體編現可提升至80％。

國防部指出，部頒留營標準為76%，111年留營率78.3％，112年78.5％，113年82.0％，今年到10月為止，軍官留營率88.5％、士官88.0％、士兵84.2％，平均留營率86.5％，較去年提升4.5個百分點，顯示留營政策推動達到成效。

國防部進一步統計，111年官兵不適服現役人數5509人，112年5462人，113年5057人，今年到10月為止2900人，較去年同時期減少1591人，不適服人數大幅下降。另外，內政部預判113年義務役徵集人數9127人，實際入營人6956人，佔編現2.5%，今年預判徵集人數1萬5205人，實際入營人數8291人，佔編現2.9%，國防部預估明年實際入營1萬1472人，將占編現4.3%，116年將入營2萬2435人，占編現將達8.3%。

針對精進招募作為，國防部提出5大方向，包括深耕校園、媒體宣傳、活動宣導、軍事院校與部隊參訪、退輔規劃等；明年將規劃增加網路及社群媒體各平台曝光數、捷運燈箱與車體廣告數量，加強招募目標族群觸及率，提高宣傳廣度及力度，同時也將規畫明年於全國北、中、南地區辦理軍事院校及大學儲備軍官訓練團（ROTC）招生博覽會。

另外，國防部針對提高留營意願提出5大面向，分別為士官督導長分級制度、提升住用環境品質、整建職務宿舍、提高伙食費用、推辦理財暨急難貸款等。

國防部指出，國防部指出，士官督導長為單位士官兵最高職務，所負管理與職責明顯高於同階級士官長，人員遴選均擇優選任，逐級向上派職，為鼓勵升遷意願，現正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。

