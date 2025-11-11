快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

國防部：全軍編現比79.2% 預判年底可提升至80%

中央社／ 台北11日電
國防部指出，統計民國114年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。示意圖。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
針對國軍人力概況，國防部指出，統計民國114年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。

立法院外交及國防委員會13日將邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。報告已在今天送達立委國會辦公室。

國防部報告指出，為穩定部隊基層戰力，今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等3個面向努力，並檢討有意從軍青年限制，適度放寬甄選條件。

國防部表示，依據內政部役政司列管常備役體位可徵役男預判，自110年呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數為9萬7828人，首度跌破10萬人，116年跌破8萬人，少子化問題日趨嚴重。

「編現比」是指編制人數與實際人數的比率。國防部指出，統計114年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員，致使國軍編現呈現逐年下降趨勢，統計迄今現役人員較112年增加3000餘人，志願役現役人員較去年成長2000餘人。

對於招募成效，國防部表示，今年招募目標軍官3314人、士官637人、士兵1萬612人，合計1萬4563人，迄今招獲軍官3820人、士官651人、士兵1萬407人，合計1萬4878人，招獲率102.2%，較計畫數增加315人。

國防部表示，到年底尚有志願士兵社青第5至6梯合計約1371人及預判新訓轉服17個梯次約1000餘人起役，年度招獲率可達110%以上，經退補平衡後，預判至年底國軍整體編現可提升至80%。

至於留營成效，國防部說明，國軍部頒留營標準為76%，111年留營率78.3%，112年78.5%，113年82%，114年軍官留營率88.5%、士官88%、士兵84.2%，平均留營率86.5%，較去年提升4.5%，顯示留營政策推動具成效。

國防部也提到官兵不適服減少，111年官兵不適服人數5509人，112年5462人，113年5057人，114年迄今2900人，較去年同時期減少1591人，不適服人數大幅下降。

一年期義務役方面，國防部指出，內政部預判113年一年期義務役徵集人數9127人，實際入營人數6956人，佔編現2.5%，114年預判徵集人數1萬5205人，實際入營人數8291人，佔編現2.9%，115至116年編現逐年提升。

