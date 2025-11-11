提升志願役長留久用 國軍研擬士官督導長分級制度

為使國軍志願役專業人才能長留久用，國防部表示，目前正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願，且將自明年起推辦「國軍官兵急難貸款」專案，期望達到官兵安心服役，軍眷安家的政策要求。

立法院外交及國防委員會13日邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。報告電子檔已在今天送交立委國會辦公室。

國防部指出，為使志願役專業人才能長留久用，現從精進招募作為及提升留營意願等項深入研討，以提高招募與留營誘因。

針對精進招募作為，國防部提出5大方向，分別為深耕校園、媒體宣傳、活動宣導、軍事院校與部隊參訪、退輔規劃等；明年將規劃增加網路及社群媒體各平台曝光數、捷運燈箱與車體廣告數量，加強招募目標族群觸及率，提高宣傳廣度及力度，明年也將規畫於全國北、中、南地區辦理軍事院校及大學儲備軍官訓練團（ROTC）招生博覽會。

針對退輔規劃，國防部指出，為照顧官兵退伍後迅速與職場接軌，國防部與退輔會共同辦理屆退官兵就業等多項服務與專業機構訓練課程，並配合退輔會目前正在建置「軍民專長轉銜運用平台」，預計於116年1月啟用，協助軍中專長對接民間職業，也讓社會青年了解加入國軍退伍後，仍可利用軍職專長至社會謀職，進而吸引更多有志青年投入軍旅。

至於提高留營意願，國防部亦提出5大面向，分別為士官督導長分級制度、提升住用環境品質、整建職務宿舍、提高伙食費用、推辦理財暨急難貸款等。

針對士官督導長分級制度，國防部指出，士官督導長為單位士官兵最高職務，所負管理與職責明顯高於同階級士官長，人員遴選均擇優選任，逐級向上派職，為鼓勵升遷意願，現正研擬「士官督導長分級制度」，並依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。

國防部指出，為提升官兵住用品質，推動「興安專案」加速營舍整建，106年迄今執行103案，已完工考潭營區等88案，預計118年前全數完工，另已規劃115年至120年執行「展興專案」，優先辦理官兵營舍等新建工程16案，並持續整建職務宿舍，明年起持續規劃新建陸軍「湖口營區職務宿舍」等9案680戶。

針對推辦理財暨急難貸款，國防部說明，為紓解現役軍官、士官、士兵本人、配偶及直系血親因傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理、長期照護或其他急難原因所需資金，以安定其生活，專注戰訓本務，已獲行政院同意自明年起自行推辦「國軍官兵急難貸款」專案，達到官兵安心服役，軍眷安家的政策要求。