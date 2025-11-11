聽新聞
飛安爭議連環爆！飛官飛行時離座如廁、違規酒後警戒待命 海軍議處
媒體爆料，海軍反潛航空指揮部發生3起飛安爭議，包括直升機飛行員於飛行時離開座位到機身後艙如廁等。海軍艦隊指揮部今天證實，陳姓中校執行飛行任務期間，離開駕駛座影響飛安，暫停飛行任務派遣。對於飛行員於飛行前酒測遭發現飲酒，也將檢討議處。
鏡週刊昨日報導，以S-70C反潛直升機為主力的海軍反潛航空指揮部，接連發生3起飛安爭議，包括飛官於警戒待命任務前違規喝酒；701作戰隊一名科長，在手術後未遵循醫囑休養就因擔心獎金就擅自復飛，還曾在擔任正駕駛執行飛行任務期間，離開駕駛座到機身後艙如廁。
海軍艦隊指揮部今天證實，航指部陳姓中校在飛行期間，離開駕駛座影響飛安，已暫停飛行任務派遣，「手術後仍執行飛行科目」部分則仍在調查釐清中。
另外，林姓少校飛行員於警戒待命前酒測值為0.04mg/L，單位便宜行事，檢討議處。
海軍艦指部表示，對相關情況深表遺憾，並表達歉意。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
