聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
復興崗營區「崗上兒女」塑像，早年因颱風毀損國旗，呈現僅有男女政戰學生的形象。圖／王鳴中提供
復興崗營區「崗上兒女」塑像，早年因颱風毀損國旗，呈現僅有男女政戰學生的形象。圖／王鳴中提供

以政戰學校男女學生為形象塑造的「崗上兒女」塑像，矗立在復興崗營區大門多年，在背後大屯山景的襯托下，是許多校友的回憶。近期政戰學院將原本玻璃纖維材質的塑像翻銅重鑄，還特別復原塑像原有的國旗，重現國旗迎風飛揚的原貌。

這尊塑像最初由政戰學校藝術系主任陳慶熇上校指導政戰二期畢業、留校任教的魏立之及藝術系師生設計製作，於民國66年8月2日落成。其中一人手持三民主義，一人指向前方，意味校歌歌詞「三民主義的真理，指引著我們向前衝」。期勉復興崗學生不分單位與性別，皆以「文武合一、術德兼備」為使命。據政戰校友回憶，這尊塑像原本曾經立於大門口右側，民國96年初移到現在位置。

事實上，男性塑像原本還手扶一面飄揚的大國旗，但因某年遭颱風將國旗吹壞毀損，才成為日後的模樣。民國112年政戰學院決議將塑像由原本的玻璃纖維材質翻銅重鑄，並經受損的國旗重塑還原，歷經2年時間，如今「崗上兒女」銅像背後重新還原了國旗迎風飛揚的原貌。

政戰學院近日在社群網站公布新的銅像，也讓政戰校友驚呼「從踏入校門的第一天到踏出校門25年，真的不知道原來學長姐的背後有國旗！」

政戰學院重塑「崗上兒女」銅像，特別復原遭颱風毀損的國旗，重現國旗迎風飛揚的原貌。圖／政戰學院臉書粉專
政戰學院重塑「崗上兒女」銅像，特別復原遭颱風毀損的國旗，重現國旗迎風飛揚的原貌。圖／政戰學院臉書粉專

國旗 大屯山
相關新聞

飛安爭議連環爆！飛官飛行時離座如廁、違規酒後警戒待命 海軍議處

媒體爆料，海軍反潛航空指揮部發生3起飛安爭議，包括直升機飛行員於飛行時離開座位到機身後艙如廁等。海軍艦隊指揮部今天證實，...

政戰學院重塑「崗上兒女」銅像 校友驚呼：原來背後有國旗

以政戰學校男女學生為形象塑造的「崗上兒女」塑像，矗立在復興崗營區大門多年，在背後大屯山景的襯托下，是許多校友的回憶。近期...

鳳凰颱風來勢洶洶 軍方2萬餘官兵、機具待命協助救災

鳳凰颱風來勢洶洶，國防部表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計37類3...

民眾花錢卻不能提出質疑 對海鯤艦只能給五星好評？

民進黨立委林楚茵日前在立法院質詢，關切國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶。國防部據此質詢送交立法院報告，指海鯤艦已成為中共對台認知作戰的重點攻擊目標。不看不知道，一看還真嚇一跳，國防部此舉，不啻幫國人整理「海鯤艦懶人包」，只怕更難杜攸攸眾口。

喊卓榮泰不要再卡國防預算 羅智強：對不起軍人

美國在台協會（AIT）傳本周邀約國民黨主席鄭麗文碰面，要就國民黨針對國防特別預算的態度、立場會談。國民黨立院黨團書記長羅...

特別預算蓋停車鋼棚遭凍結 國防部辯為防裝備老化及遭空偵

政府編列「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國防部在案中耗資數億元計畫在各軍種營區擴大新建各類...

