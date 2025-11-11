政戰學院重塑「崗上兒女」銅像 校友驚呼：原來背後有國旗

以政戰學校男女學生為形象塑造的「崗上兒女」塑像，矗立在復興崗營區大門多年，在背後大屯山景的襯托下，是許多校友的回憶。近期政戰學院將原本玻璃纖維材質的塑像翻銅重鑄，還特別復原塑像原有的國旗，重現國旗迎風飛揚的原貌。

這尊塑像最初由政戰學校藝術系主任陳慶熇上校指導政戰二期畢業、留校任教的魏立之及藝術系師生設計製作，於民國66年8月2日落成。其中一人手持三民主義，一人指向前方，意味校歌歌詞「三民主義的真理，指引著我們向前衝」。期勉復興崗學生不分單位與性別，皆以「文武合一、術德兼備」為使命。據政戰校友回憶，這尊塑像原本曾經立於大門口右側，民國96年初移到現在位置。

事實上，男性塑像原本還手扶一面飄揚的大國旗，但因某年遭颱風將國旗吹壞毀損，才成為日後的模樣。民國112年政戰學院決議將塑像由原本的玻璃纖維材質翻銅重鑄，並經受損的國旗重塑還原，歷經2年時間，如今「崗上兒女」銅像背後重新還原了國旗迎風飛揚的原貌。

政戰學院近日在社群網站公布新的銅像，也讓政戰校友驚呼「從踏入校門的第一天到踏出校門25年，真的不知道原來學長姐的背後有國旗！」