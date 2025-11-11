鳳凰颱風來勢洶洶 軍方2萬餘官兵、機具待命協助救災

鳳凰颱風來勢洶洶，國防部表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計37類3000餘輛，並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具，以即時救援。

據軍聞社報導，國防部於上午8時30分配合中央災害應變中心完成一級開設，由副參謀總長蔣正國主持第一次管制會議，統籌指揮各作戰區，要求確依地方政府需求，編組兵力及機具設備，全力支援災防。

蔣正國在會議中指示，各作戰區務必在確保官兵安全為前提下，全力投入災防準備。並要求各單位應主動與地方政府保持密切聯繫，儘早做好各項防颱及災後復原的規劃與整備。

國防部強調，後續將持續掌握「鳳凰」颱風行經路線，做好各項防颱與災害防救準備工作。

同時，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區方面，第二作戰區因應花蓮光復鄉決議提前啟動預警性撤離計畫，昨日已經派遣兵力及中型戰術輪車，配合地方政府，優先針對行動不便之老弱婦孺實施預警性撤離；同時在馬太鞍長老教會、富源國中及西富國小設置沐浴站，提供民眾及官兵盥洗休整。