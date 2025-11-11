爆多起飛安爭議！飛官酒後警戒待命、離開駕駛座如廁 海軍回應了

民進黨立委林楚茵日前在立法院質詢，關切國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶。國防部據此質詢送交立法院報告，指海鯤艦已成為中共對台認知作戰的重點攻擊目標。不看不知道，一看還真嚇一跳，國防部此舉，不啻幫國人整理「海鯤艦懶人包」，只怕更難杜攸攸眾口。

2025-11-11 15:00