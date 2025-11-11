快訊

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

爆多起飛安爭議！飛官酒後警戒待命、離開駕駛座如廁 海軍回應了

中央社／ 台北11日電
圖為位於左營的海軍艦隊指揮部威海樓。圖／聯合報系資料照
圖為位於左營的海軍艦隊指揮部威海樓。圖／聯合報系資料照

媒體報導，海軍反潛航空指揮部發生3起飛安爭議，包括直升機駕駛於飛行時跑到機身後方如廁等。海軍艦隊指揮部今天表示，陳姓中校執行飛行任務期間，離開駕駛座影響飛安，暫停飛行任務派遣。

鏡週刊昨天報導指出，以S-70C反潛直升機為主力的海軍反潛航空指揮部，近期發生3起飛安爭議，包括飛官於警戒待命任務前違規喝酒，以及701作戰隊1名科長，手術後未遵循醫囑休養就擅自復飛，還曾在擔任正駕駛執行飛行任務期間，離開駕駛座到機身後方如廁。

海軍艦隊指揮部今天針對所屬反潛航空指揮部肇生違紀事件，回覆中央社記者表示，林姓少校於警戒待命任務前酒測值為0.04mg/L，單位便宜行事，檢討議處。

海軍艦隊指揮部表示，陳姓中校「手術後仍執行飛行科目」部分，調查釐清中；另執行飛行任務期間，離開駕駛座影響飛安，暫停飛行任務派遣。

海軍艦隊指揮部表示，對此深表遺憾，並表達歉意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海軍 飛安 直升機 飛官
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

福建艦將常駐三亞 海軍：戰機滿編「不會等太久」

「每一口都是大國海軍底氣」 羊排、大蝦… 福建艦1日6餐美食

印度成功發射4400公斤衛星 放眼首趟載人太空任務

安德魯捲性醜聞 遭拔最後英皇家海軍中將榮譽銜

相關新聞

爆多起飛安爭議！飛官酒後警戒待命、離開駕駛座如廁 海軍回應了

媒體報導，海軍反潛航空指揮部發生3起飛安爭議，包括直升機駕駛於飛行時跑到機身後方如廁等。海軍艦隊指揮部今天表示，陳姓中校...

鳳凰颱風來勢洶洶 軍方2萬餘官兵、機具待命協助救災

鳳凰颱風來勢洶洶，國防部表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約2萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計37類3...

民眾花錢卻不能提出質疑 對海鯤艦只能給五星好評？

民進黨立委林楚茵日前在立法院質詢，關切國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶。國防部據此質詢送交立法院報告，指海鯤艦已成為中共對台認知作戰的重點攻擊目標。不看不知道，一看還真嚇一跳，國防部此舉，不啻幫國人整理「海鯤艦懶人包」，只怕更難杜攸攸眾口。

喊卓榮泰不要再卡國防預算 羅智強：對不起軍人

美國在台協會（AIT）傳本周邀約國民黨主席鄭麗文碰面，要就國民黨針對國防特別預算的態度、立場會談。國民黨立院黨團書記長羅...

特別預算蓋停車鋼棚遭凍結 國防部辯為防裝備老化及遭空偵

政府編列「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國防部在案中耗資數億元計畫在各軍種營區擴大新建各類...

【重磅快評】海鯤艦成認知戰標靶…此地無銀三百兩的報告？

民進黨立委林楚茵日前在立法院質詢，關切國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶。國防部據此質詢送交立法院報告，指海鯤艦已成為中共對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。