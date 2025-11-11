喊卓榮泰不要再卡國防預算 羅智強：對不起軍人

美國在台協會（AIT）傳本周邀約國民黨主席鄭麗文碰面，要就國民黨針對國防特別預算的態度、立場會談。國民黨立院黨團書記長羅智強今日呼籲，行政院長卓榮泰不要再卡國防預算，國軍的編現比已經嚴重不足，造成國家戰力的漏洞。

鄭麗文日前曾表態反對國防預算占我國GDP的3%，與賴清德總統拋國防預算占我國GDP的5%成對比。

羅智強今被問到傳AIT將與鄭麗文會晤，討論國民黨就國防特別預算態度，他說，鄭重呼籲卓榮泰不要再卡國防預算，國軍的編現比已經嚴重不足，造成國家戰力的漏洞，顯然國軍待遇的提高是重中之重，國民黨團已經通過的軍人條例、軍人加薪，民進黨卻造成國防大破口，硬是不肯依法編列預算。

羅智強表示，卓榮泰踩了兩個紅線，一是踐踏立法院的尊嚴、二是踐踏國軍的尊嚴，呼籲民進黨政府，在任何提高國防預算的需要之上，請民進黨政府趕快把軍人加薪的預算補足，否則對不起軍人，也對不起國防。

羅智強也說，至於美方關切的國防預算提高，可能要去問民進黨政府，為什麼要阻擋軍人加薪、阻擋我方提高國防戰力，這也違反美國希望台灣加強國防戰備的問題，國防預算要提高到多少，公眾來討論，但是光一個軍人加薪這件事，就顯現民進黨對於國防補強根本是作假、不在乎，要解決國防預算提高的前提，就是軍人加薪依法行政、儘速編列。