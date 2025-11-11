台灣北社呼籲落實「台灣之盾」 推動全民防衛教育實踐

總統賴清德在雙十國慶演說宣布打造「台灣之盾T-Dome」，台灣北社今天召開記者會指出，台灣之盾不應僅是防空體系的象徵，應將全民防衛教育實踐，使台灣之盾成為結合科技、教育與公民力量的全社會防衛韌性工程。

台灣北社上午召開「台灣之盾、全民守護：從T-Dome防空系統到全民防衛教育的實踐」記者會，由台灣北社社長羅浚晅主持，邀請開南大學副校長陳文甲、台灣教師聯盟理事長潘威佑、人權律師團代表戴家旭出席，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑透過影片發表看法。

羅浚晅表示，真正的台灣之盾，核心不是火藥，而是人心。要讓台灣之盾真正落地，需要從教育端深化國防與公民教育，培養批判思考與國安素養。

陳文甲表示，落實台灣之盾，必須在軍事科技、社會教育與制度整合3方面同步推動，將中央與地方、政府與民間串聯成可即時動員、可持續運作的「全社會防衛韌性」系統。

林穎佑表示，台灣之盾對於台灣絕對有防衛的作用，特別是在應對彈道飛彈的威脅時，如何有效整合空域管理，甚至與火砲系統結合，便能以相對低廉的成本來應對無人機或是解放軍遠程火箭彈的威脅，除防衛重要設施之外，更能建構民心防衛的防衛韌性。

戴家旭指出，戰爭早已不是未來式，而是現在進行式，台灣正處在被滲透、被攻擊的混合戰中，所以打造「台灣之盾」不只是軍事計畫，更是一種信念，讓台灣有能力，也有信心守護自己的家園。

台灣北社呼籲，國防部應定期公開台灣之盾整合進度與互通成果，建立透明機制，並由行政院統籌，推動跨部會民防教育平台，同時強化由台灣自主研發、生產，並能應用於國防與民生領域的科技，政府以制度化的資源運用，確保科技研發與防衛建設能相互支援等。