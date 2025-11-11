特別預算蓋停車鋼棚遭凍結 國防部辯為防裝備老化及遭空偵

政府編列「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國防部在案中耗資數億元計畫在各軍種營區擴大新建各類車輛鋼棚，立法院財委會凍結此案1億元要求說明。國防部宣稱，此案若未解凍，將影響裝備無足夠鋼棚遮蔽，易遭受敵空偵，曝露我軍位置，且裝備長期曝曬，易使車內塑膠材質製品老化，影響裝備妥善。

國防部以戰備急需為由，以特別預算編列全軍軍車鋼棚整建工程，陸軍計畫蓋132座，憲兵指揮部、通資電指揮部、後備指揮部及國防大學等所屬營區心也計畫新建鋼棚，供各型輪型車輛停放；空軍軍用車輛集用場整修案，也計畫新建62處鋼棚。

國防部過去為貫徹行政院光電政策，已通令全國軍所有部隊、機關、學校，包含現有及興建中的兵舍，全力配合裝置太陽能光電板。軍方在沒有多餘營舍屋頂或空地可加設太陽能板下，因此增設供行政車或戰甲車輛遮蔽使用的鋼棚，作為太陽能板基座。特別預算新建鋼棚，又可望作為增設太陽能板的新空間。

立法院財政委員會決議，各軍種規劃的軍車鋼棚、停車場整建案等，均屬設施修繕維護，屬年度常態業務，此類工程應依國軍營繕工程教則及房舍修繕維護規定由年度預算辦理，而非納入特別預算。

決議指出，國防部多項營建工程常有變更設計，延宕逾10年未完工之例，反映規劃不足，若再以特別預算集中辦理，恐造成執行壓力過大，難以如期完成；再者軍車停車棚於整修多為改善環境或便利管理，對戰力提升效果有限，應優先度低，不符戰備迫切要件，且近年國防部年度預算中已陸續編列營區修繕停車棚及車輛保管設施案，若再以特別預算重複編列，恐有重複預算疑慮。財政委員會因此凍結目「強化國土防衛能量」項下「軍車集用場整修」預算1億元，要求國防部就軍用鋼棚規劃及建置向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。

國防部回應表示，考量國軍因應作戰需求陸續採購各型車輛，各營區現行停車場大多無停車鋼棚設置，為強化裝備露儲防護，依停放車輛長、寬、高諸元型式及數量等資料，並參據「國軍營區設置建造原則」，律定鋼棚構型、規格、材質等，確保單位均能依據統一規範實施鋼棚建置。

國防部表示，財委會凍結「強化國土防衛能量」項下「軍車集用場整修」預算1億元，若預算未獲解凍，將影響裝備無足夠鋼棚遮蔽，易遭受敵空偵，曝露我軍位置，且裝備長期曝曬，易使車內塑膠材質製品老化，影響裝備妥善。