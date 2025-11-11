快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

【重磅快評】海鯤艦成認知戰標靶…此地無銀三百兩的報告？

聯合報／ 主筆室
國防部近期送交立法院有關中共針對海鯤軍艦認知作戰樣態及來源等分析報告，指中共透過擾動輿論，意圖削弱台灣推動國防自主的社會共識。圖為國造潛艦原型艦「海鯤艦」。圖／聯合報系資料照片
國防部近期送交立法院有關中共針對海鯤軍艦認知作戰樣態及來源等分析報告，指中共透過擾動輿論，意圖削弱台灣推動國防自主的社會共識。圖為國造潛艦原型艦「海鯤艦」。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林楚茵日前在立法院質詢，關切國造潛艦海鯤艦中共認知戰標靶。國防部據此質詢送交立法院報告，指海鯤艦已成為中共對台認知作戰的重點攻擊目標。不看不知道，一看還真嚇一跳，國防部此舉，不啻幫國人整理「海鯤艦懶人包」，只怕更難杜攸攸眾口。

林楚茵是於10月20日於立法院外交及國防委員會質詢時，關切海鯤艦成為中共認知戰標靶，要求國防部提供相關統計數據和說明。

國防部政戰局近期送交立法院有關中共針對海鯤軍艦認知作戰樣態及來源等分析報告，報告統計及分析海鯤艦自民國112年9月28日下水迄今，中共對海鯤艦的認知作戰態樣與來源，指爭議訊息共計2萬2407則，共分為：圍繞經費浪費與貪汙、質疑技術與品質缺陷、質疑政治宣傳工具、質疑實戰價值低下、質疑潛艦自製率低」等五大論述主軸，並指中共透過擾動輿論，意圖削弱台灣推動國防自主的社會共識。

海鯤艦是近年台灣的重大國防支出，中共對其進行認知作戰毫無意外。但如果都將所有對海鯤艦的質疑，都視為是中共的認知作戰，或是意圖藉由此報告將國人質疑一既打為「中共認知作戰」，就不禁讓人質疑，台灣還是自由民主的社會嗎？還需要輿論及國會的監督嗎？

例如是否涉及經費浪費與貪汙？海鯤艦既為國人首艘自製潛艦，首艦必然包括研發經費，因此造價五百億台幣比國外同級潛艦高，自是必然。問題是要高出多少才算合理？後續的幾艘造價，是否就可以大幅降低？諸如此類的疑問不僅合理且有必要，國防部也有義務解惑。

又如質疑「技術與品質缺陷」，海鯤艦何時建造完成、下水進行潛航等測試，從來都是國防部與台船的合約說了算，國人豈敢造次。但問題是，依合約，海鯤號潛艦須於今年11月交付海軍，且必須完成浮航、淺水潛航、深水潛航等測試，以及完成操雷射擊驗證。如今交船期延宕，就連綠媒也指「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩大系統調校仍待執行，難道這些報導也是在打擊國造潛艦可靠性，製造民眾對潛艦安全的恐懼？

再者，國人質疑「潛艦自製率低」，如果是事實呢？就以引擎為例，或許質疑使用國外卡車引擎拼出是謠傳，但是否六機併聯？是否軍規而非商用？台船董事長也僅是模糊回應「是船艦用主機」。連整個外購的引擎都已如此，何況是其他部件的自製率？況且國人質疑自製率低，其本意也非如報告所指的「暗示台灣缺乏自主研發能力，旨在貶低國艦國造的含金量，淡化海鯤艦象徵的國防自主意義」那麼簡單或惡質，更有著製造命脈是否被人掐死的憂心。

直言之，海鯤艦既然「頭已洗下去了」，國人自是期盼它能夠順利成軍、形成戰力、捍衛台海。但擺在眼前的事實是，對岸福建艦等戰艦如餃子般按時甚或提前下水成軍，且無一不是自行建造，海鯤艦卻讓國人頗有「恨鐵不成鋼」的感慨，兩相對照造成的信心受創，更為顯著。把責任全推給對岸的認知作戰，洋洋灑灑列舉更似「此地無銀三百兩」，還有比這更為廉價無腦的政府？

【重磅快評】海鯤艦成認知戰標靶…此地無銀三百兩的報告？

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

美眾議員:邀台灣環太軍演目的 警告中國勿動武

【重磅快評】房間裡的大象 大家都裝作看不到

被誤認是PRC遭蘇丹網友洗版 國防部:這裡是中華民國

陸船闖金門禁限制水域公然下錨 關閉定位刻意匿蹤

