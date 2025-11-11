快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美眾議員：邀台灣環太軍演目的 警告中國勿動武

聯合報／ 記者陳熙文程嘉文／華盛頓—台北連線報導
環太平洋軍事演習資料照。 圖／取自美國印太司令部
環太平洋軍事演習資料照。 圖／取自美國印太司令部

美國聯邦眾議院連年在「國防授權法案（ＮＤＡＡ）」中建議邀請台灣參加環太軍演，今年通過的ＮＤＡＡ也「強烈建議」邀台參與，眾院軍委會首席議員史密斯近日表示，邀台參與是在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自我防衛，呼籲中國勿對台動武。

軍事委員會民主黨首席議員史密斯六日受邀出席華府智庫「大西洋理事會」座談會。針對為何特別選擇邀環太平洋軍事演習（ＲＩＭＰＡＣ），邀請台灣參與，史密斯表示，部分原因是為了建立聯盟，環太軍演涵蓋許多國家與人員，能展現力量。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，川普政府近期可能已將焦點擺在管控與中國大陸間的軍事風險，避免被迫介入台海緊張情勢，且川普本人又非常希望明年四月到北京國是訪問，因此我方能否受邀參加，令人懷疑。

揭仲表示，尤其國軍若正式派出機艦，勢必碰觸裝備上的國旗、國徽等敏感問題，且是將問題暴露在各國與大量媒體之前；當初拜登政府都沒有這麼做，更何況是川普政府，我方還是應該務實，以觀察員為爭取目標。

國防部表示，感謝美國國會跨黨派持續展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持；惟未經雙方政府正式公告之軍售規畫，我方援例不予評論。

史密斯提到，今年國防授權法案有許多重要議題，其中最關鍵一項就是軍事採購改革，也是眾院軍事委員會的焦點。史密斯表示，如果像Ｆ-35戰機那樣要走廿五年採購流程，「那就完蛋了，我們必須加快速度」。

環太軍演 邀台 國防授權法案 軍事 演習 台海 軍委會 史密斯 軍售 台美

延伸閱讀

剪輯拼接川普談話挨轟 BBC為「判斷失誤」道歉

川普赦免朱利安尼等盟友 多人被控圖謀推翻2020大選

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

1月6日演說遭BBC移花接木 川普譴責「腐敗記者」

相關新聞

美眾議員：邀台灣環太軍演目的 警告中國勿動武

美國聯邦眾議院連年在「國防授權法案（ＮＤＡＡ）」中建議邀請台灣參加環太軍演，今年通過的ＮＤＡＡ也「強烈建議」邀台參與，眾院軍委會首席議員史密斯近日表示，邀台參與是在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自我防衛，呼籲中國勿對台動武。

【重磅快評】房間裡的大象 大家都裝作看不到

歐美有句俗話「房間裡的大象」（Elephant in the room），意指某件事情雖然極為明顯，卻被大眾視而不見，或...

美F-16V零交機 國防部一句「修發價書」哄騙外行人？

審計部估算，國防部新式戰機特別預算，採購66架F-16V BLOCK70已付款七成以上，至今一架未獲。國防部因應交貨延遲要修訂66架F-16V的採購發價書？上面記載了什麼？ 資深記者洪哲政告訴你，軍購中的重要細節。

被誤認是PRC遭蘇丹網友洗版 國防部：這裡是中華民國

國防部發言人臉書粉絲專頁自8日深夜起，疑被誤認為「中國國防部」臉書粉專，遭到大量留言指稱中國向蘇丹叛軍出售武器。對此，國...

陸船闖金門禁限制水域公然下錨 關閉定位刻意匿蹤

賴清德總統宣布打造「台灣之盾」，但位於前線金門的禁限制水域，對岸卻如入無人之境。國民黨立委陳永康指出，陸方船隻對我方規定... 陸船闖金門禁限制水域公然下錨 關閉定位刻意匿蹤

海巡執法疲於奔命直擊／ 肉眼可見陸船 看得到抓不到

金門禁限制水域成為兩岸諜對諜場域，除了高層政治角力，海巡每天巡航壓力山大。一名退役海巡人員說，他曾看過陸籍商船貪圖省時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。