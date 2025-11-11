美眾議員：邀台灣環太軍演目的 警告中國勿動武

美國聯邦眾議院連年在「國防授權法案（ＮＤＡＡ）」中建議邀請台灣參加環太軍演，今年通過的ＮＤＡＡ也「強烈建議」邀台參與，眾院軍委會首席議員史密斯近日表示，邀台參與是在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自我防衛，呼籲中國勿對台動武。

軍事委員會民主黨首席議員史密斯六日受邀出席華府智庫「大西洋理事會」座談會。針對為何特別選擇邀環太平洋軍事演習（ＲＩＭＰＡＣ），邀請台灣參與，史密斯表示，部分原因是為了建立聯盟，環太軍演涵蓋許多國家與人員，能展現力量。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，川普政府近期可能已將焦點擺在管控與中國大陸間的軍事風險，避免被迫介入台海緊張情勢，且川普本人又非常希望明年四月到北京國是訪問，因此我方能否受邀參加，令人懷疑。

揭仲表示，尤其國軍若正式派出機艦，勢必碰觸裝備上的國旗、國徽等敏感問題，且是將問題暴露在各國與大量媒體之前；當初拜登政府都沒有這麼做，更何況是川普政府，我方還是應該務實，以觀察員為爭取目標。

國防部表示，感謝美國國會跨黨派持續展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持；惟未經雙方政府正式公告之軍售規畫，我方援例不予評論。

史密斯提到，今年國防授權法案有許多重要議題，其中最關鍵一項就是軍事採購改革，也是眾院軍事委員會的焦點。史密斯表示，如果像Ｆ-35戰機那樣要走廿五年採購流程，「那就完蛋了，我們必須加快速度」。