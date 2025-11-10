國防部：海鯤艦成認知戰重點 意圖削弱社會共識

民進黨立委林楚茵日前在立法院質詢，關切國造潛艦海鯤艦成中共認知戰標靶。根據國防部送交立法院報告，海鯤艦已成為中共對台認知作戰的重點攻擊目標，攻擊論述圍繞經費浪費與貪汙等，透過擾動輿論，意圖削弱台灣推動國防自主的社會共識。

林楚茵10月20日於立法院外交及國防委員會質詢時，關切海鯤艦成為中共認知戰標靶，要求國防部提供相關統計數據和說明。

國防部政戰局近期送交立法院有關中共針對海鯤軍艦認知作戰樣態及來源等分析報告，指出海鯤艦作為台灣國防自主與不對稱戰力的關鍵基石，已成為境外敵對勢力，特別是源自中國大陸的持續性、多層次認知作戰的重點攻擊目標，報告統計及分析海鯤艦自民國112年9月28日下水迄今，中共對海鯤艦的認知作戰態樣與來源，以及後續應對。

針對認知作戰統計及論述分析，報告指出，海鯤艦下水至今，觀察網路異常資訊及可疑社群帳號，針對海鯤艦發起多波認知作戰攻勢，統計爭議訊息共計2萬2407則，共分為5大攻擊論述主軸。

第1大攻擊論述為質疑「經費浪費與貪污」，共1萬1632則，占51.91%，渲染潛艦計畫耗費鉅資卻成效不彰，暗示有浪費甚至貪污嫌疑，將國造潛艦描繪為詐騙錢坑，誤導民眾認為國防預算遭浪費，從而削弱對潛艦計畫的支持。

第2大攻擊論述為質疑「技術與品質缺陷」，共8309則，占37.08%，炒作潛艦技術缺陷與安全隱患，透過選擇性截圖、模糊焦點及煽動性語言引導負面印象，目的在打擊國造潛艦可靠性，製造民眾對潛艦安全的恐懼。

第3大攻擊論述為質疑「政治宣傳工具」，共2136則，占9.53%，指控潛艦國造被當成政府宣傳工具，相關論述包含潛艦國造淪大內宣、選前硬湊政績等，意圖削弱民眾對政府國防施政的信任。

第4大攻擊論述為質疑「實戰價值低下」，共262則，占1.17%，大肆貶低台灣軍事工業水準與潛艦戰力，此類論述突出台灣潛艦數量少、性能弱，即使造出來也毫無實戰價值，藉此打擊台灣軍民信心。

第5大攻擊論述為質疑「潛艦自製率低」，共68則，占0.30%，稱海鯤艦只是組裝外國零件的空殼，相關言論暗示台灣缺乏自主研發能力，旨在貶低國艦國造的含金量，淡化海鯤艦象徵的國防自主意義。

針對攻擊來源，報告分析，主要來自中共官媒與網路輿論，並透過在地協力者傳播，有些論調也會透過香港親中媒體轉載放大，但整體以中共官方與網軍主導，部分台灣社群帳號也配合轉述相關說法，加強議題在台灣內部的擴散。

報告指出，海鯤艦已成為中共對台認知作戰的關注焦點之一，透過多元管道大規模擾動輿論，意圖削弱台灣推動國防自主的社會共識，國防部自海鯤艦下水後，已針對爭議訊息發布6篇新聞稿澄清，台船公司亦發布3則新聞稿澄清，青年日報發布34則報導，社論與專論16則，以反制中共認知作戰，期望民眾理性辨識資訊來源，不被聳動言論和片面消息所誤導。