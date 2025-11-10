【重磅快評】房間裡的大象 大家都裝作看不到

歐美有句俗話「房間裡的大象」（Elephant in the room），意指某件事情雖然極為明顯，卻被大眾視而不見，或者被集體不願提起。立委陳永康日前在質詢時提出，我方對金馬外島水域的禁限制規定，完全遭大陸方面漠視，此言堪稱此事的最佳寫照。

拜網路發達所賜，全台任何民眾都可以掌握，空中航班與海上船舶的即時動態。從網站上清楚可見，如今廈門港進出船隻，逕自通過金門周邊的禁限制水域，許多船隻還下錨逗留，甚至還有不少船隻關閉AIS（船舶自動識別系統）訊號，蓄意隱匿船籍。更進一步說，由於禁限制水域範圍上限為6000公尺，上述越界情況甚至不需上網，在海邊都能用肉眼觀察到。如此公開秘密，海巡方面第一時間的回應，居然是「近兩周從未發現關閉AIS或入侵水域」，著實令人匪夷所思。這是否代表，我方實際執法時，早就私下將範圍大幅縮小，而非按照政府公告的禁限制水域，才覺得天下太平，無人犯邊？

平心而論，卅多年前公告的禁限制水域範圍，如今許多已不盡合理。例如我方是否仍需封鎖廈門港對外的大範圍水域，迫使進出船隻都需繞彎航行？對岸新建翔安機場的填海造陸範圍，已接近我方公告禁限制邊線，未來陸方船隻往來，必須緊貼新機場航行，是否強人所難？我方的規定造成對方相當束縛，卻又缺乏足夠實力迫使對方必須遵守。結果就是限制形同虛設，反而被對方看笑話。

海峽中線與金馬禁限制水域的道理不同：前者在國際與國內都無法源，後者則是我政府依法明文公告，結果規定卻遭對方刻意踐踏。從第一線的軍方、海巡，到府院國安團隊，對此狀況必然比民眾更清楚，卻選擇集體無視。反而是先前陳永康等立委提出，應將禁限制水域主管機關，由國防部改為實際執法的海委會，立刻引發綠營口誅筆伐。先前被綠營拿來當例子抨擊其他藍營立委的陳永康，頓時被扣上賣台紅帽子。果然應了另一句俗話：沒能力解決問題，就解決發現問題的人。

相對於近日另一新聞，中共公安宣布追緝立委沈伯洋，甚至狂言要動員國際刑警引渡。現實層面上，引渡條約不包括政治犯，中共根本無法將沈伯洋「逮捕治罪」，如此威脅其實只是大吹法螺的「嘴砲」，根本不存在實質傷害，執政團隊起而駁斥的意願，卻遠比面對外島水域每天被侵門踏戶為高。顯然對國安議題是否重視，關鍵是能否用於對內宣傳的認知戰，而非實際威脅程度。

國民黨當初提名陳永康為不分區立委，外界咸認為是一步好棋，然而其就職後的新聞能見度，卻不能與先前的高聲望相比。其原因自然是他儼然將國會辦公室當成國安會來經營，所關注議題往往都不是時事熱潮。然而相對於手中無權，卻想「先天下之憂而憂」的「影子國安會」；事關社稷安危的正牌國安會，卻是秘書長麾下出了共諜，從此再也不在媒體面前現身，只是持續透過社群扮演「戰狼」放狠話；三位副手上任時平均不滿37歲，儼然將國安會當成執政黨培育接班梯隊的「成功嶺」。如此角色錯位的奇觀，不禁讓人感嘆百聞不如一見，卻也更難不讓人笑中帶淚。