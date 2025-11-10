快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

邀台參與環太軍演 美軍委會議員：集體警告中勿犯台

中央社／ 華盛頓9日專電

美國聯邦眾議院連續數年通過國防法案，支持邀請台灣參與環太軍演。眾院軍委會首席議員史密斯近日談到這項立場時表示，邀台參與意在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自衛，呼籲中國勿對台動武。

軍事委員會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）6日出席華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）座談，回應為何特別選擇環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise，RIMPAC）邀台參與時表示，部分原因是為了建立聯盟，環太軍演涵蓋許多國家與人員，能展現力量。

環太軍演由美國主導，自1971年開始舉行。去年有29國參與，國際合作達到空前規模，計有40艘水面艦艇、150多架飛機、3艘潛艇和2萬5000人。

美軍印太司令部藉由環太軍演，加強環太平洋地區國家武裝部隊間的協同作戰能力。中國2018年起已不再受邀。

美國聯邦眾議院連年在年度大法「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）中提出建議，邀請台灣參加環太軍演。參議院今年10月通過的NDAA則加碼，「強烈建議」邀台參與。如果國防部長決定不邀請，需通知國會並說明理由。

國防授權法案中另提到啟動台美共同生產研發武器。史密斯說，共同生產同時符合兩個主題，一是幫助台灣強化自我防衛能力，二是滿足美國擴大生產能量的需求。

他並提到盟友與夥伴的重要性，指現在幫助烏克蘭的聯盟由53個國家組成；各國在許多領域都有強大生產能力。因此，和台灣合作，讓台美都受益，也有助於整體生產能力的提升。

史密斯也指出，今年的國防授權法案包含許多重要的議題，而其中最關鍵的一項，就是軍事採購改革。這是眾議院軍事委員會的焦點，已舉行了多場聽證會，邀請傳統與非傳統的國防承包商參與，甚至走出華府，在矽谷舉辦聽證。

他說，軍事採購的速度非常重要，尤其是在當前安全通訊、資訊系統、無人機及反無人機技術等許多創新技術快速發展的情況下，更是如此，「如果像F-35那樣要走25年的採購流程，那就完蛋了，我們必須加快速度」。

史密斯代表華盛頓州第9選區，當地亞裔比例超過2成，其中不少來自台灣，他也是眾議院台灣連線成員，對少數族裔現況十分熟悉。

對中政策方面，史密斯為降低風險派，不主張美中脫鉤。他9月率團訪北京，成為2019年以來首次有美國聯邦眾議院代表團訪中。

國防授權法案 美國 史密斯

延伸閱讀

MLB／18局大戰史密斯自爆13局就開始抽筋 道奇教頭：絕對不換

MLB／「10億分之1秒的差距」 攝影記者這照片還原藍鳥多接近冠軍

NBA／打到嘔吐！湖人板凳小將帶病飆分大爆發 狂寫隊史紀錄

MLB／鐵人史密斯世界大賽蹲捕73局 改寫大聯盟歷史紀錄

相關新聞

陸船闖金門禁限制水域公然下錨 關閉定位刻意匿蹤

賴清德總統宣布打造「台灣之盾」，但位於前線金門的禁限制水域，對岸卻如入無人之境。國民黨立委陳永康指出，陸方船隻對我方規定... 陸船闖金門禁限制水域公然下錨 關閉定位刻意匿蹤

紐時：共軍「福建艦」可能用於封鎖台灣

紐約時報七日報導，中國大陸最先進的航空母艦「福建艦」五日已正式服役，這是第一艘在尺寸與性能上接近美軍航艦的共軍航艦，象徵...

美F-16V零交機 國防部一句「修發價書」哄騙外行人？

審計部估算，國防部新式戰機特別預算，採購66架F-16V BLOCK70已付款七成以上，至今一架未獲。國防部因應交貨延遲要修訂66架F-16V的採購發價書？上面記載了什麼？ 資深記者洪哲政告訴你，軍購中的重要細節。

被誤認是PRC遭蘇丹網友洗版 國防部：這裡是中華民國

國防部發言人臉書粉絲專頁自8日深夜起，疑被誤認為「中國國防部」臉書粉專，遭到大量留言指稱中國向蘇丹叛軍出售武器。對此，國...

海巡執法疲於奔命直擊／ 肉眼可見陸船 看得到抓不到

金門禁限制水域成為兩岸諜對諜場域，除了高層政治角力，海巡每天巡航壓力山大。一名退役海巡人員說，他曾看過陸籍商船貪圖省時，...

觀察站／大陸「灰色地帶」襲擾策略升級版

大陸無視我金馬禁限制水域，起於去年二月的金門三無船舶翻船事件。儘管事件最後在雙方多輪交涉後落幕，但中共海警大約在事件一周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。