紐時：共軍「福建艦」可能用於封鎖台灣

聯合報／ 編譯盧思綸、記者謝守真／綜合報導
中國大陸首艘電磁彈射航艦「福建艦」五日正式服役，代表中共海軍進入「三航艦時代」。（美聯社）
中國大陸首艘電磁彈射航艦「福建艦」五日正式服役，代表中共海軍進入「三航艦時代」。（美聯社）

紐約時報七日報導，中國大陸最先進的航空母艦「福建艦」五日已正式服役，這是第一艘在尺寸與性能上接近美軍航艦的共軍航艦，象徵北京在與華府的海上軍力競逐再進一程。福建艦服役正值兩岸關係緊張之際，專家認為，共軍航艦在台海戰爭的初期階段作用可能不大，但未來可能被用於封鎖台灣。

中國航艦在數量與技術上仍落後美國，中國現有三艘航艦，均採用傳統動力。美國則有十一艘，均為核動力。根據去年衛星影像，中國已著手建造第四艘，並持續擴充艦隊，甚至可能改採核動力。

福建艦主要技術突破在於配備電磁彈射系統與攔阻系統，艦載機起飛時可藉電磁力高速彈射升空，降落時則以電磁力協助減速著艦，類似美軍新一代航艦「喬治華盛頓號」。這套新系統也讓福建艦可搭載更大型、更重武裝的艦載機，並更快起飛、減少機體磨損。不過，中國想在遠洋操作大型航艦，並熟練掌握艦載機出動作戰的能力仍需時間。

分析家認為，中國未來可能將福建艦與驅逐艦、潛艦組成打擊群，用來對台灣或對南海與中國存在主權爭議的國家施加軍事壓力。若中國對台灣發動軍事行動，航艦在初期作用可能不大，因為台灣距離近，中國在其東部沿海已有多處空軍基地，但中國可能利用航艦對台封鎖。

紐時：共軍「福建艦」可能用於封鎖台灣

