蘭寧利：金門水域國安問題 兩岸協商才能解決

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

陸船在金門附近水域「偷偷摸摸」，海軍退役中將蘭寧利表示，就現實狀況而言，我方其實難以做到把所有的大陸籍船隻都攔在禁限制水域範圍之外，對方的商船與漁船闖入水域，國防部也沒有執法權，這已經是國家安全層次的業務，不是國防部的範圍，要想解決問題，還是要著落到兩岸協商，關鍵是以雙方的航行安全為目的。

蘭寧利也警告，大陸在金門北方的大嶝島修築廈門翔安國際機場，填海造陸之後，其海岸線已經貼近我方禁限制水域範圍，未來翔安機場啟用之後，和我方之間的空域區隔，金門尚義機場離場、進場的航路會不會受影響？這些都必須協商談判，否則到時會是嚴重問題。

前立委林郁方則說，金門扼廈門的出入口，進出廈門港的船隻若嚴格遵守我方禁限制水域範圍，路徑必須向南繞過。如今對方船隻敢於越界航行，甚至在離岸不遠處下錨逗留，應該不至於是戰術窺探，畢竟金門在兩岸對峙形勢下的軍事價值，已經不能和當年相比，守軍數量也大幅減少。

林郁方表示，就目前的美中台局勢來看，中共也沒有發動犯台的急迫性；但在政治上，這絕對是一種試探，並且表達挑戰我方的公權力規定，如果我方視若無睹，沒有反應，「冷水煮青蛙」的溫度就會進一步升高。

