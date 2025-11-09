志願役四分之一求去 國防部：提升待遇、人性管理

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】軍中待遇低加上兩岸關係緊張，官兵寧可賠錢，也要提前退伍！立法院預算中心近日針對明年度總預算的分析報告發現，過去四年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵，幾乎達同期招募到人數的四分之一，累計提前解約的金額達8.9億元。對此，國防部回應說，4月起已調升志願役勤務與戰鬥等加給，盼穩定青年從軍與官兵留營意願。

志願役編現比63.35%

預算中心指出，國軍志願役人力編現比，從111年底的83.25%，至今年6月底為止僅達75.58%。若進一步分析，今年6月底志願役軍官編現比81.18%、士官78.19%，志願役士兵更只有63.35%。同時，志願役士兵111到113年度招獲率分僅88.61%、98.41%與91.1%，招聘人數已連續三年未達目標。

此外，回顧110年度軍費生畢業後任官未服滿最低年限者僅521人，但112及113年度提前退伍人數分為1104人及1072人；今年截至6月底止提前退伍人數430人，已超過110年度人數的8成，顯示近年未服滿最少年限而提前退伍人數居高不下。預算中心提醒，國防部應針對志願役人力不足的現況，切實思考因應對策。

強度增加、交接新裝備

對此，國民黨立委馬文君認為，志願役軍士官寧可賠錢也要提前退伍，「情況已從隱憂變成危機」，待遇是主因，義務役從四個月恢復為一年時，曾大幅調高薪水，薪俸直追志願役，加上近年來兩岸緊張，戰爭風險飆升，年輕人衡量付出與待遇，自然落差就會更大。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲也分析說，近年國軍基層部隊志願役士兵快速流失的原因，應該是基層單位人力原就不足，又因為戰演訓任務的頻率與強度雙雙大增、未來數年又將接收多種新裝備，壓力早已十分沉重；這2年又還要移撥人力去支援新單位成軍、步兵旅的復編，與充實各縣市後備部隊所需人力，讓人力不足的情形更雪上加霜。

增加國軍5項加給

國防部則回應說，軍方自今年起執行人性化管理及開源節流等作法，並從今年4月開始，分別調增「志願役勤務加給」、「戰鬥部隊加給」等五項待遇，整體編現比已從今年三月底的76.9%，提升到79.2%，顯見目前各項政策有助於穩定青年從軍與官兵留營意願。加上年底前尚有17梯次新訓轉服，預估年底的整體編現比可提升到80%。

志願役 人力 國防部

陸船貼近金門惹疑 海巡：24小時雷達監控、越界將驅離

針對立委陳永康指出有中國船隻貼近金門、關閉AIS自動識別系統疑似情蒐的狀況，海巡署強調，目前各海域皆設有勤務統合中心與雷...

海纜區戒備？蒙古籍貨輪沿台灣西岸北上 海巡署：全程監控

有臉書粉絲專頁昨貼文指蒙古籍貨輪「ROMANTIC」疑似已完成補給，沿台灣西岸北上，海纜區戒備。海巡署今回應，蒙古籍R輪...

空軍選定非美軍制式電戰莢艙 挨批違反立法院決議

空軍決定為構改性能提升的F-16V戰機，採用L3H公司的AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」(Viper Shie...

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

台北市因應大屯火山群可能噴發狀態，有套完整防災變計畫，納編台北市後備指揮部、憲兵202指揮部為防救組，第三作戰區六軍團待命。大屯火山群若爆發，士林及北投首當其衝，研判大屯火山若噴發，火山灰飄落範圍，從台北市都心到整個北海岸，都被籠罩在火山灰雲下，台北市恐怕會有50公分厚火山灰落塵，還可能影響翡翠水庫水質。

【總編開箱】志願役士兵大量流失 只談備戰、不談避戰的警訊

民進黨政府花了很多時間和精力，在討論強化國防戰力，可是，對於如何避免戰爭的論述卻很少，在這樣的一個社會氛圍底下，還會有誰願意留在軍中服役？年輕人對國防的冷漠，其實是對戰爭的不信任。

新聞眼／國軍人力不足 隱患變危機

國軍近年持續出現「搶退潮」，即使民進黨政府再如何大幅提升軍費、添購先進武器裝備，若無法改變缺兵的現實，保衛國家安全成了夸...

