陸船貼近金門惹疑 海巡：24小時雷達監控、越界將驅離

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
近年偶有大陸海警船侵擾金門海域事件，海巡署金馬澎分署會調動巡防艇能量來部署對應。圖／金門海巡隊提供
近年偶有大陸海警船侵擾金門海域事件，海巡署金馬澎分署會調動巡防艇能量來部署對應。圖／金門海巡隊提供

針對立委陳永康指出有中國船隻貼近金門、關閉AIS自動識別系統疑似情蒐的狀況，海巡署強調，目前各海域皆設有勤務統合中心與雷達監控系統，24小時即時掌握船舶動態，一旦發現未經許可越界或異常行為，會依照指揮中心指示通報並執行驅離。海巡表示，近2周並未接獲相關通報，近期海域情勢穩定。

金門海巡隊李姓隊員指出，若透過科技設備觀測到有關閉AIS或靠近敏感水域情況，海巡獲報後會立即派員前往現場了解船名、動機與行為，必要時進行勸離。他說，過去並未遇過大型商船闖入，若有類似狀況會依程序通報查驗，目前近2周均未發現類似事件。

海巡署第九海巡隊組主任陳家琦表示，海巡各區雷達與光學監測設備持續運作，能即時分辨不同船型及航行軌跡，若確認有越界行為會立即採驅離措施。至於外界關切是否涉及情報蒐集，他坦言無法僅憑外觀判斷，仍須依現場狀況查驗確認。

陳家琦補充，過去2020年疫情期間確實曾出現多起中國抽砂船越界扣船事件，主因對方基礎建設需求龐大，越界抽砂情形頻繁。不過近3年類似事件已明顯減少，金馬海域目前由雷達與勤務中心持續監控，若有異常動態將即時通報處置。

