快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

聽新聞
0:00 / 0:00

空軍選定非美軍制式電戰莢艙 挨批違反立法院決議

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
日前媒體報導，空軍構改後F-16V戰機使用的外掛式電戰莢艙案，決定採用L3H公司所提出的AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」(Viper Shield)。圖/本報資料照
日前媒體報導，空軍構改後F-16V戰機使用的外掛式電戰莢艙案，決定採用L3H公司所提出的AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」(Viper Shield)。圖/本報資料照

空軍決定為構改性能提升的F-16V戰機，採用L3H公司的AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」(Viper Shield)莢艙。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，此舉違反立法院「確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致」的決議。

日前媒體報導，歷時14年供空軍F-16 Block 20、現經性能提升後普稱為F-16V戰機使用的外掛式電戰莢艙案，決定將採用L3H公司所提出的AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」(Viper Shield)。

梅復興今天透過臉書貼文表示，立法院曾於2017年通過決議，無論空軍在電戰莢艙案中最終選擇何種解決方案，都必須「確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致」。成為此案定海神針。

梅復興說，採用ALQ-254(V)1內置式電戰系統所衍生發展的電戰莢艙，並不符合立法院的決議。此種做法可能有適法性問題。

梅復興說，電戰莢艙建案規劃的美方官員表示，此次台灣方面做出選擇ALQ-254(V)1的決定主要是考慮該莢艙可與新購66架F-16C/D Block 70戰機上的ALQ-254內置式電戰系統享有共同後勤補給的優點。

但梅復興指出，ALQ-254並沒有在美國空軍服役，也不是美軍的制式裝備 (Program of Record/PoR)。雖然美國可為軍售給友邦的ALQ-254系統提供後勤支援，但美國空軍本身並不使用ALQ-254。

他質疑這項構想是否能確保系統的長期可支援性（sustainability）。

他進一步說，美軍現在在F-16系列戰機上使用的電戰系統，目前使用的是舊型主要部署在歐洲/中東戰區的ALQ-131與印太戰區的ALQ-184莢艙。由於美國空軍現役F-16戰機均為Block 40以後的構型，機體空間足以容納內置式電戰系統，所以美軍規劃從2026會計年度起加裝新研發成功的ALQ-257/IVEWS內置式整合電戰系統，是美軍目前唯一供F-16使用的新一代制式電戰系統 (PoR)。 ALQ-257即將成為美國空軍的制式電戰裝備，而其所衍生的ALQ-131C電戰莢艙也將成為多年來首度可符合我國立法院決議案「與美國空軍電戰系統同步」要求的方案。

梅復興認爲，此舉不僅是美軍制式裝備以及遵循立法院決議的問題，還會直接影響到我國未來能否獲得美國空軍後勤體系支持與長期可支援性 (sustainability) 的考量。

空軍 美國 F-16V 立法院 美軍 戰機

延伸閱讀

敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點

台東縣性騷擾通報10個月來22件 空軍志航基地通報量最多　

【專家之眼】談談F-16V Block70型戰機延宕交機案

中共航母「福建號」服役 專家揪1點指：與美軍「福特號」仍有落差

相關新聞

海纜區戒備？蒙古籍貨輪沿台灣西岸北上 海巡署：全程監控

有臉書粉絲專頁昨貼文指蒙古籍貨輪「ROMANTIC」疑似已完成補給，沿台灣西岸北上，海纜區戒備。海巡署今回應，蒙古籍R輪...

空軍選定非美軍制式電戰莢艙 挨批違反立法院決議

空軍決定為構改性能提升的F-16V戰機，採用L3H公司的AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」(Viper Shie...

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

台北市因應大屯火山群可能噴發狀態，有套完整防災變計畫，納編台北市後備指揮部、憲兵202指揮部為防救組，第三作戰區六軍團待命。大屯火山群若爆發，士林及北投首當其衝，研判大屯火山若噴發，火山灰飄落範圍，從台北市都心到整個北海岸，都被籠罩在火山灰雲下，台北市恐怕會有50公分厚火山灰落塵，還可能影響翡翠水庫水質。

【總編開箱】志願役士兵大量流失 只談備戰、不談避戰的警訊

民進黨政府花了很多時間和精力，在討論強化國防戰力，可是，對於如何避免戰爭的論述卻很少，在這樣的一個社會氛圍底下，還會有誰願意留在軍中服役？年輕人對國防的冷漠，其實是對戰爭的不信任。

新聞眼／國軍人力不足 隱患變危機

國軍近年持續出現「搶退潮」，即使民進黨政府再如何大幅提升軍費、添購先進武器裝備，若無法改變缺兵的現實，保衛國家安全成了夸...

美防長：要求美國防部改進軍售交付速度效率

我對美軍購交貨屢傳延宕，引發朝野關注及批評。美國國防部長赫塞斯七日宣布針對國防部的軍購做出改革，未來將聚焦在速度和數量之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。