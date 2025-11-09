美防長：要求美國防部改進軍售交付速度效率

我對美軍購交貨屢傳延宕，引發朝野關注及批評。美國國防部長赫塞斯七日宣布針對國防部的軍購做出改革，未來將聚焦在速度和數量之上，加速武器生產和交付的時間；赫塞斯也說，國防部必須強化對外軍售，改進軍售交付盟友的速度和效率。

赫塞斯說，美國與盟友共同分擔防衛責任是總統川普和國防部的關鍵核心政策，要做到這一點，盟友必須使用最好、最具互通性的武器系統。

赫塞斯七日向國防工業領袖和官員發表談話，強調美國的國防工業必須變得更快、更靈活，以及更願意接受風險，指美國的敵人是國防部的官僚主義。

赫塞斯指出，國防部將針對武器的要求、採購和對外軍售做出變革，除檢討國防部的核心功能，也點出戰鬥人員的需求來研究如何購買這些軍事能力，以及如何與美國的盟友和夥伴分享這些軍事能力。

赫塞斯整理出五項變革，包括提供美國產業轉化成戰時工業，聚焦速度和數量的誘因、透過結果勝於過程的方式來解放國防、產業和政府的勞動力、向快速、靈活和有效率的採購和要求靠攏、講究技術卓越，並提高風險的忍受度來加速高效生產，以及迅速地採購來刺激速度。

赫塞斯指出，國防部的目標非常簡單，就是改進武器採購程序，達到戰時狀態（wartime footing），建立與重建「自由的兵工廠」。

在具體作為上，赫塞斯宣布取消國防部用於採購的「聯合能力整合與發展系統」 (ＪＣＩＤＳ)，指該審核系統速度太慢，平均要三百天才能通過一項文件，而戰鬥人員的需求早已發生改變。

赫塞斯宣布，國防部未來將建立新的審核系統，成立三個新的決策委員會，除了引進外部專家，同時計畫將資金直接投入戰鬥人員的需求。