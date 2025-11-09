聽新聞
新聞眼／國軍人力不足 隱患變危機

聯合報／ 本報記者李人岳

國軍近年持續出現「搶退潮」，即使民進黨政府再如何大幅提升軍費、添購先進武器裝備，若無法改變缺兵的現實，保衛國家安全成了夸夸其談。志願役軍人寧願賠錢也要「搶退」，究其根本與綠營執政下，兩岸情勢劍拔弩張，導致國軍戰演訓壓力大有關；透過軍事實力能否達成和平，仍充滿懸念，但兩岸以溝通取代可能的兵戎相見，必定是國人樂見。

賴清德總統宣示明年國防支出要達ＧＤＰ百分之三以上，國防部預算編列九四九五億元，雖然其中循「北約模式」納入退輔會以及海巡相關的金額超過一三○○億，但國防部本身仍超過六千九百億元，加上「國安韌性特別預算」中，也涵蓋一千多億元，要打造「台灣之盾」等一系列對外軍購的另一筆「韌性特別預算」，預計將編列一點三兆元。

賴政府大幅提高國防預算，雖然有來自於川普政府的壓力，但關鍵還是要應對中共軍事威脅；只不過，未來幾年將投下的國防支出，將是「天文數字」，對我國的財政自然也是沉重的負擔。

然而，民進黨執政，提升軍費、採購先進武器裝備的同時，國軍人力不足，已從過去的「隱憂」，變成立即的「危機」。立法院預算中心直指，過去四年幾乎每四個入營的志願役士兵中，就有一人寧可賠錢也要提前退伍。

國防部長顧立雄喊出「科技取代人力、火力取代兵力」，試圖從提升科技和武器之中找解藥，然而，軍隊主體依舊是人，高科技的武器裝備更需要足額且訓練精良的人力操作，在投資高額軍事預算之際，仍須面對「人力從哪來」的現實。

國軍「搶退潮」實際上是另一種「用腳投票」。民進黨執政，兩岸關係原本就不睦，賴總統又將對岸定位為境外敵對勢力，更讓兩岸情勢雪上加霜；雖說許多人念軍校、從軍是為了保家衛國，但同時也是追求穩定的工作，如今恐因隨時要「上戰場」，軍人及家屬的憂心自然可想而知。

國防人力斷層是各國都無可避免的問題，台灣位處地緣政治的前緣，面對強鄰中國大陸更如履薄冰，就算「實力才能帶來真和平」，但戰爭與和平取決於人，賴總統作為國家領導者，與其囿於「抗中」意識形態，更應該審時度勢，務實思考如何真正確保兩岸和平；否則三軍統帥再如何打造國軍「形象工程」，也難以消弭國人的恐懼。

