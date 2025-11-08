快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

志願役編現比太低成隱患 國防部：多項政策支持 年底可達8成

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院預算中心分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%。國防部對此強調，國防部推動人性化管理並且調增5項加給，如今編現比為79.2%，預估年底的整體編現比可達80%。記者曾原信／攝影
立法院預算中心分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%。國防部對此強調，國防部推動人性化管理並且調增5項加給，如今編現比為79.2%，預估年底的整體編現比可達80%。記者曾原信／攝影

立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更只有63.35%。國防部對此強調，國防部推動人性化管理並且調增5項加給，如今編現比為79.2%，加上到年底前還有17梯次新訓轉服，預估年底的整體編現比可達80%。

預算中心針對國軍志願役官兵的編現比指出，到今年6月為止，仍有眾多支領戰鬥部隊的第一線戰鬥部隊編現比不到8成。同時，志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅達63.35%；且過去4年未服滿役期而提前退伍的志願役士兵幾乎達同期招獲人數的4分之1；這樣的趨勢，恐怕不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力的培訓與長留久用。

國防部回應表示，國防部自今年起執行人性化管理及開源節流等作法，並從今年4月份開始，分別調增「志願役勤務加給」、「戰鬥部隊加給」、「戰航管加給」、「電偵加給」及「網路戰加給」等5項薪資待遇。國防部指出，今年3月底的整體編現比為76.9％，在政府挹注及各項政策推動下，迄今編現比為79.2％，提升2.3個百分點，人力穩定成長。

國防部承認，志願士兵112年招獲率99.4％、113年招獲率91.1％，均未達計畫目標，今年招募計畫目標10612員，迄今招獲1萬0407員，獲得率為98.1％，至年底尚有17梯次新訓轉服，目標招獲1236員，預估年底整體編現比可提升至80％。

立法院預算中心同時指出，志願士兵招獲人數已連續3年未達目標；其次，近4年雖招獲志願士兵5萬2647人，但同期間未服滿最少年限而提前離營的人數達1萬2884人，占同期間招獲人數的24.47%。同時軍校軍費生提前退伍賠償的人數，112及113年分別為1104人及1072人，今年到6月為止已達430人，這些都顯示近年未服滿最少年限而提前退伍人數居高不下。

國防部表示，今年度迄今官士兵不適服人數合計2900員，比去年同時期減少1591員；另統計迄今整體留營成效86.5％，高於部頒標準76％，也比去年底留營率82.0％提升4.5％。

另外經統計，今年度至今軍費生任官未滿年限提前退伍賠償人數計697員，較去年同時期的1094員減少397員，顯見目前推動各項政策及提升薪資待遇，均有助於穩定青年從軍與官兵留營意願。

國防部 志願役 國軍

延伸閱讀

立院預算中心：旅宿房價高漲影響國旅意願

北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅

志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？

中共26機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

相關新聞

志願役編現比太低成隱患 國防部：多項政策支持 年底可達8成

立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更只有...

志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？

立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅...

勇鷹高教機頻傳意外 徐巧芯：全部應重新檢測

空軍台東志航基地一架勇鷹高教機昨日下午例行訓練後，停機階段發生剎車失效，意外滑出停機區，經緊急關車，人員平安，飛機輕損。...

【即時短評】世代光譜的閃兵羅生門：當抗中保台遇上兵役公平

台灣很少有年輕男子樂意服兵役，但若是某人藉故逃避兵役，就可能遭到同儕的道德鄙視，逃避兵役向來在台灣存有道德困境，但近來卻...

11月8日海巡節 賴總統：向藍色國土守護者致敬

今天是「海巡節」，賴清德總統在臉書向「藍色國土的守護者」致敬，他表示，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海...

【專家之眼】談談F-16V Block70型戰機延宕交機案

國防部在本月3日向立法院外交國防委員會，針對數項對美軍購案進度延宕狀況提交報告；當然其中最受到台灣社會關注項目，就是到目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。