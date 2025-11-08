勇鷹高教機頻傳意外 徐巧芯：全部應重新檢測

空軍台東志航基地一架勇鷹高教機昨日下午例行訓練後，停機階段發生剎車失效，意外滑出停機區，經緊急關車，人員平安，飛機輕損。國民黨立委徐巧芯今說，所有勇鷹高教機應該重新檢測。

徐巧芯今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪，她說，審計部報告之前有提到勇鷹高教機多次故障的問題，發生這樣的事情，大家都不樂見，「我們也希望國機國造有非常良好的效果」，如果國機國造能夠成功、運轉順利，對國家是很好的正面象徵。

她說，但是從審計部報告到這次事件，可以看到勇鷹高教機的故障頻率，比其他飛機一般的情形高出非常多。在這次事件之後，目前所有勇鷹高教機應該重新檢測，甚至從源頭上，請專家學者針對整體勇鷹高教機詳細討論，了解為什麼勇鷹高教機的故障率會這麼高。整體重新修正，對空軍弟兄也是比較有安全跟保障。

審計部報告也指出，勇鷹高教機於基地服勤期間發動機頻繁受損，共111架次（發動機148次），影響飛機妥善。