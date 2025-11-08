快訊

郭台銘臨時缺席！曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

勇鷹高教機頻傳意外 徐巧芯：全部應重新檢測

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪。記者林佳彣／攝影
國民黨立委徐巧芯今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪。記者林佳彣／攝影

空軍台東志航基地一架勇鷹高教機昨日下午例行訓練後，停機階段發生剎車失效，意外滑出停機區，經緊急關車，人員平安，飛機輕損。國民黨立委徐巧芯今說，所有勇鷹高教機應該重新檢測。

徐巧芯今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前受訪，她說，審計部報告之前有提到勇鷹高教機多次故障的問題，發生這樣的事情，大家都不樂見，「我們也希望國機國造有非常良好的效果」，如果國機國造能夠成功、運轉順利，對國家是很好的正面象徵。

她說，但是從審計部報告到這次事件，可以看到勇鷹高教機的故障頻率，比其他飛機一般的情形高出非常多。在這次事件之後，目前所有勇鷹高教機應該重新檢測，甚至從源頭上，請專家學者針對整體勇鷹高教機詳細討論，了解為什麼勇鷹高教機的故障率會這麼高。整體重新修正，對空軍弟兄也是比較有安全跟保障。

審計部報告也指出，勇鷹高教機於基地服勤期間發動機頻繁受損，共111架次（發動機148次），影響飛機妥善。

勇鷹 徐巧芯 空軍

延伸閱讀

國民黨團廢總召兩年條款 徐巧芯：讓制度有較大開放性

陳培瑜批藍委施暴「絕不和解」 徐巧芯反嗆：我也絕不和解

愛沙尼亞設處卡關2年...徐巧芯：自嗨沒意義 應以盡快掛牌為主

綠委憂不在籍投票會「中共介選」 徐巧芯批：假議題

相關新聞

志願役士兵編現比3年半崩降近3成 專家：蠟燭多頭燒誰想留營？

立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比，到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更僅...

勇鷹高教機頻傳意外 徐巧芯：全部應重新檢測

空軍台東志航基地一架勇鷹高教機昨日下午例行訓練後，停機階段發生剎車失效，意外滑出停機區，經緊急關車，人員平安，飛機輕損。...

【即時短評】世代光譜的閃兵羅生門：當抗中保台遇上兵役公平

台灣很少有年輕男子樂意服兵役，但若是某人藉故逃避兵役，就可能遭到同儕的道德鄙視，逃避兵役向來在台灣存有道德困境，但近來卻...

11月8日海巡節 賴總統：向藍色國土守護者致敬

今天是「海巡節」，賴清德總統在臉書向「藍色國土的守護者」致敬，他表示，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海...

【專家之眼】談談F-16V Block70型戰機延宕交機案

國防部在本月3日向立法院外交國防委員會，針對數項對美軍購案進度延宕狀況提交報告；當然其中最受到台灣社會關注項目，就是到目...

美戰爭部準副次長：讓盟友無法取得武器 會是問題

美國戰爭部副次長被提名人韋勒茲─葛林六日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。