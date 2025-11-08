【即時短評】世代光譜的閃兵羅生門：當抗中保台遇上兵役公平

台灣很少有年輕男子樂意服兵役，但若是某人藉故逃避兵役，就可能遭到同儕的道德鄙視，逃避兵役向來在台灣存有道德困境，但近來卻稍有改變，雖然抗中保台喊得大聲，但是願意從軍的人卻越來越少。

人們關注權貴家庭的孩子，有沒有服兵役，這凸顯台灣社會對於青年男子服兵役的集體道德底線，一般人無論政治立場，役男想方設法閃躲兵役，會被視為是個人恥辱。它象徵個人規避國家義務，更挑戰社會公平。雖然有不少權貴的兒子輕鬆服兵役，仍然是把兵當完了，至少滿足形式上的平等。

但，台灣的社會氛圍悄悄轉變，新世代男子對服兵役的意願越來越差，某些年輕人高聲疾呼抗中保台，但會透過各種灰色地帶或隱晦方式達成閃躲兵役，或轉轉服替代役。當這些公眾人物喊抗中保台，但自己都不願承擔保衛國家的義務，言行不一，旁人看來，就是自陷雙標困境。

政治人物碰到兵役公平的問題，特別的敏感，民進黨近來倡導抗中保台，但是他們的政治人物若是放大檢視，屢屢出現許多特殊的現象，前總統陳水扁年輕時因扁平足，免役，仍不免遭到部分人士質疑。陳水扁之子陳致中雖然服完預官役，以少尉軍階退伍，但當時是鬧出預官考選後，又增額錄取軍法官的特殊現象，引起了不少非議。現任高雄市長陳其邁是補充兵。勞動部長洪申翰因打籃球，眼睛受傷，導致白內障，免役。駐芬蘭代表林昶佐因焦慮症免役。

國民兵，補充兵，雖也是服兵役，但都不如正常兵役時間久，社會大眾關注這些公眾人物服兵役與否，很大的原因是這些人的行為有無符合社會對公平與承擔義務 的期待。當這個極力主張抗中保台的政黨，他的黨員或公職人員，乃至支持者，經常是未能或不願完整承擔保衛國家的義務，他們在政治上抗中保台論述的說服力與正當，就減低了許多，看在廣大年輕選民眼中，更是一種死道友不死貧道的負面觀感。

許多台灣人對國家安全問題有著集體焦慮與矛盾，民進黨支持者有種選擇性樂觀與代理人幻想。不少民進黨青年支持者將台美關係視為堅不可摧，絕對保證，這種非理性的情感依賴，不是基於政治現實的理性判斷，他們憧憬美日韓一定出兵保台的猜測，這是建立在對潛在盟友義務的無限放大，對盟友有關自我國家利益的殘酷計算，視而不見。

台灣有事，日本有事，這句話許多台灣人一廂情願以為是日本對台的軍事承諾，其實更多意義是日本對日本列島周邊安全環境的預視，而不是安全承諾。日本憲法九條限制了日本的行動，儘管前日本首相安倍生前通過的日本安全自衛法，其中條文精神會使人相信日本出兵協防台灣，但這項法律在日本有違反憲法九條爭議，而且出兵條件有所限制，日本行使集體自衛權必須是與日本密切關係的他國受武力攻擊，這個攻擊對日本存亡構成明確危險、武力行使限於必要且最小限度範圍。台灣獨立引發的戰爭，能夠與日本存亡造成危險，顯然是有待商榷的問題，即便北京突然武統台灣，這又如何對日本存亡造成危險，日本武力介入台海，其實概念非常模糊不清。至於韓國介入台海更是種想像，韓國首要利益是穩定朝鮮半島，貿然介入台海衝突的可能，微乎其微。

台灣內部，高呼抗中保台的民進黨青年支持者，或擁有政治話語權的新生代，和那些用各種方式逃避或縮短服兵役義務的閃兵年輕人，這一群人熱切相信，因為台灣的特殊地位，美、日、韓會為台灣的安全流血犧牲。自己不願當兵，卻要外國人為台灣流血的心態，真是極大反諷。如果他們相信台灣主權確立，應該是以人民願意承擔義務為基石，國際社會的尊重，更是建立在自身綜合實力與自身抵抗意志。當民進黨支持者都不樂意從軍，為軍事付出代價時，任何外援都可能將台灣視為一種當事人軟爛，卻要他國代償的風險。台灣社會這種思覺脫離國際現實的集體焦慮與內外在矛盾，是台灣面對兩岸局勢時，必須面對的社會現象。