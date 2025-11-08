美退將籲台強化後備戰力 整合防空飛彈防禦系統

總統賴清德日前表示，台灣將會仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。美退將分析，台灣確實需要投資建立全面整合的防空與飛彈防禦系統，也必須仿照以軍模式來打造後備軍力。

經常訪台並長期關注台灣國防議題的美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）日前撰文表示，賴總統把以色列作為對抗威權脅迫的範例是明智之舉，儘管台灣和以色列面臨的敵人非常不同，但台灣需要仿照以色列國防軍的模式，打造後備軍力。

中國對台軍事威脅不斷，他指出，台灣還需要整合的防空與飛彈防禦體系，類似於以色列的系統，但必須更為複雜，因為台灣的對手具備遠比以色列敵人更強大的能力。

現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利進一步向中央社記者分析，台灣需要投資建立全面整合的防空與飛彈防禦系統。

他指出，從俄烏戰爭的經驗看來，中國可能會採取能偵測、追蹤並攔截無人機、巡弋飛彈、高超音速飛彈及彈道飛彈的系統。台灣將無法只依賴高階系統，也必須發展低成本的防禦系統，以因應較不複雜的威脅。

蒙哥馬利建議，台灣也應考慮發展非傳統系統，例如搭載雷達的浮空器（aerostat）及微波與定向能武器。

針對打造「台灣之盾」（T-Dome）的政策，國防部指出，將持續籌購新式防空武器，並整合現有自製、外購等防空系統（shooters），以自動化C5ISR，鏈結各式雷達等高效感知裝備（sensors），融匯為多sensor搭配多shooter的擊殺網，可依威脅選派適切攔截武器，形成多層次、嚴密的空防之盾，確保空防安全。