中共26機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北8日電

國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲18架次共機，其中10架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共26機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時40分至昨天晚間8時10分，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主戰機及無人機，其中7架次逾越中線。

國軍於昨天下午2時25分至昨天晚間8時40分，在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共2架次輔戰機；國軍另於昨天上午9時10分至昨天晚間6時25分，在台灣東部空域偵獲1架無人機，該架無人機的活動範圍自台灣海峽中線以東，一路延伸至西南空域和東部空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共 海峽中線

