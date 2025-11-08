【專家之眼】談談F-16V Block70型戰機延宕交機案

國防部在本月3日向立法院外交國防委員會，針對數項對美軍購案進度延宕狀況提交報告；當然其中最受到台灣社會關注項目，就是到目前為止，經過多次推遲延宕，聲稱即將交付戰機，但支票卻不斷跳票，總數共計66架之F-16V Block70新造戰機。

首先要提醒讀者，吾人再進一步探討此項F-16V戰機延宕交機案之前，必須理解其實當初將中華民國空軍現役F-16A/B Block20機隊戰機，透過各項航電系統改裝與性能提升，最後升級成為F-16V型戰機，基本上完整序號為F-16V Block72；此項改裝工程，已經在2023年12月10日完成整個機隊升級與性能提升。

其次亦要提醒，我國向美國透過軍售管道，所訂購新造66架F-16V Block70戰機，此型戰機引擎確實是與前述F-16V Block72戰機，所用引擎存在差異。而且，儘管透過改裝將既有機隊升級到F-16V型戰機等級，但實際上，中華民國空軍藉由改裝所升級之F-16型戰機，其正式名稱其實是F-16AM/BM，但是對外都是統一通稱為F-16V型戰機。因此，讀者在判斷此項66架F-16V Block70新造戰機延宕交機案時，其實有必要先行理解兩者基本架構型式，確實具有相當差別。

再者依據媒體公開資料，首架F-16V Block70戰機，應該已經在2025年3月28日出廠，並且已經確認其編號為6831，該機為雙座型戰機，可作為教練機執行相關部隊層級戰術飛行訓練任務。但不知為何到目前為止，該機尚未由生產契約商交付我國，出廠後究竟遭遇何種問題無法突破，在何種特定環節遇到阻力產生窒礙，到目前為止，並無任何公開訊息能夠說明其後續作業進度。

至於，國防部在提交立法院報告中提到，該案原始規畫在民國115年，全數戰機應可在出廠後飛返我國，但因為受到生產線搬遷重啟，以及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險，目前美方已採取2班20小時制全力趕工，我方持續加強各項履約督導作為說法，確實面臨社會嚴重質疑，民眾普遍認為美方專門為台灣加班生產可能性極低。

但若是依據製造業各項生產要素，其中包括原料、組件、生產機具、製造技術、工序、演算法、設計程式、數據、測試品管與生產環控資料等各個不同環節；此外若是再深入研析，可能還要再加上專利、授權、資金與認證等非技術因素。假若美方戰機生產失序原因，不是在於最後組裝生產線勞動力不足，而是被其他生產要素卡住關鍵環節，因此無法支持最後組裝作業，甚至嚴重到要讓組裝生產線必須停工等待料件時，此時增加投入組裝線之勞動力，其實是完全無濟於事。

假若吾人再細心思考，首架戰機既然都已經在今年3月高調出廠，但是到現在都無法順利交機，顯然問題是發生在出廠後某個環節；此時國防部拿出廠商已經加班生產，作為應對立法委員質疑說辭，顯然就是未曾理解整個進程究竟是被卡在何處？沒有真正掌握重點在何處！

在此更要點破F-16V型Block70戰機，中華民國空軍不是唯一訂購客戶，2021年5月美國空軍代表巴林、斯洛伐克、保加利亞、摩洛哥以及約旦，再加上我國總計向洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公司總計訂購128架F-16V型戰機，誠然此項訂單與商約同時包括Block 70與72兩種不同型號，但已有其他國家已經獲得F-16V Block70戰機，其中包括斯洛伐克在2024年7月22日獲得交付首批兩架F-16V Block70戰機，保加利亞在2025年4月13日亦獲得首批數量僅有一架之F-16V Block70戰機，而且巴林早在2024年3月8日就已經獲得首批數量不詳之F-16V Block70戰機。

誠然各國對美軍購進度都有先來後到，但若是查閱公開資料，中華民國並非最後下單訂約客戶，但為何看到各國接收新造戰機，我國所訂購新造戰機卻遲遲未見蹤影，是否值得就此與美方協商斡旋，值得國防部主事者思考。

總而言之，台灣社會與政治人物向來都將美國對台軍售案，賦予過度強烈政治意涵，假若運作順利時，就會以軍售案進度宣揚華盛頓力挺台灣，但面臨對台軍售案執行進度不盡如人意時，就必須當心負面政治效應與各種過度聯想以及解讀。在F-16V Block70戰機成為懷疑美國是否重視台灣安全之政治指標前，採購業務單位確實應該更深入理解，全案進度受到窒礙真正因素為何？假若拿出無法讓社會完全信服說辭，只會另生枝節，產生更傷害國家利益之政治效應。