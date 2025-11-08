聽新聞
0:00 / 0:00

美戰爭部準副次長：讓盟友無法取得武器 會是問題

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國戰爭部副次長被提名人韋勒茲─葛林六日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選項，包括總統撥款權。韋勒茲─葛林還提到，如果美國不能讓盟友取得需要的武器，那會是個問題。

美國聯邦參議院軍事委員會六日舉行提名聽證會，參議員巴德關切透過總統撥款權提供給台灣的軍援是否暫停？韋勒茲─葛林指出，他不確定該軍援現在的進度。

華盛頓郵報日前報導指出，美國總統川普今夏拒絕批准對台超過四億美元的軍事援助，據悉該筆軍援即是透過總統撥款權提供台灣。

韋勒茲─葛林說，他一直堅定支持武裝台灣，同時給予台灣必要的方法來自我防衛，他認為這不只是基於公平原則，而是從執行面來說，對美國非常重要。

參議員蘇利文則指出，韋勒茲─葛林曾提到防衛台灣不同於防衛烏克蘭，美國不但要提供軍事援助，還可能要求美國介入，蘇利文詢問說，如何建立嚇阻政策，以及美國如何加速對台軍售的交付作業。

韋勒茲─葛林表示，美國在台灣和第一島鏈的戰略上聚焦在拒止戰略，這不只是攸關國防部能夠提供總統什麼選擇，同時也涉及到美國的盟友和夥伴具備什麼樣的能力。

美國 軍事 軍售 川普 烏克蘭

延伸閱讀

蔡志弘：續推動兩岸交流 明年將訪大陸和美國

中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

追夢事務所上線 賴總統街舞評審初體驗擺出B-Boy姿勢

童心未泯？ 美國德州竊賊偷遍14城23家店竟只為了「拿樂高」

相關新聞

美戰爭部準副次長：讓盟友無法取得武器 會是問題

美國戰爭部副次長被提名人韋勒茲─葛林六日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選...

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

空軍台東志航基地1架勇鷹高級教練機今天下午4時許降落後，傳出在停機階段出現煞車失效情況，導致滑出停機區進入草地，幸2名飛...

台東勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑出停機區 空軍證實人員均安

空軍司令部晚間表示，台東基地1架勇鷹號高級教練機，於今天下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，...

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

空軍今天表示，1架勇鷹高級教練機下午在例行訓練後，於停機階段煞車失效導致飛機滑進草地，所幸人員平安、飛機輕損，目前已派遣...

台東勇鷹高教機傳降落後出意外 軍方指人員均安

空軍台東志航基地一架勇鷹高教機下午4時許降落後傳出發生機械故障，軍方人士表示，人員平安，事件由空軍總部或國防部回應。

共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

中共海軍福建號航空母艦5日在海南島正式入列服役。國防部表示，研判福建號仍續進行各項訓練與簽證，才能具備戰力。軍方透過各種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。