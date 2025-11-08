聽新聞
美戰爭部準副次長：讓盟友無法取得武器 會是問題
美國戰爭部副次長被提名人韋勒茲─葛林六日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選項，包括總統撥款權。韋勒茲─葛林還提到，如果美國不能讓盟友取得需要的武器，那會是個問題。
美國聯邦參議院軍事委員會六日舉行提名聽證會，參議員巴德關切透過總統撥款權提供給台灣的軍援是否暫停？韋勒茲─葛林指出，他不確定該軍援現在的進度。
華盛頓郵報日前報導指出，美國總統川普今夏拒絕批准對台超過四億美元的軍事援助，據悉該筆軍援即是透過總統撥款權提供台灣。
韋勒茲─葛林說，他一直堅定支持武裝台灣，同時給予台灣必要的方法來自我防衛，他認為這不只是基於公平原則，而是從執行面來說，對美國非常重要。
參議員蘇利文則指出，韋勒茲─葛林曾提到防衛台灣不同於防衛烏克蘭，美國不但要提供軍事援助，還可能要求美國介入，蘇利文詢問說，如何建立嚇阻政策，以及美國如何加速對台軍售的交付作業。
韋勒茲─葛林表示，美國在台灣和第一島鏈的戰略上聚焦在拒止戰略，這不只是攸關國防部能夠提供總統什麼選擇，同時也涉及到美國的盟友和夥伴具備什麼樣的能力。
