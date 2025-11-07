快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

不到3個月 勇鷹高教機今年已2起煞車失效事故

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍台東志航基地1架勇鷹高級教練機，今天降落傳煞車失效，已是今年第2起。示意圖。聯合報系資料照
空軍台東志航基地1架勇鷹高級教練機今天下午4時許降落後，傳出在停機階段出現煞車失效情況，導致滑出停機區進入草地，幸2名飛官均安，已成立專案小組調查原因。這也是今年相隔不到3個月第2起煞車失效意外。

空軍軍司令部今晚透過新聞稿表示，台東基地一架勇鷹號高級教練機，於下午4時許例行訓練後，停機階段發生煞車失效，導致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，2名飛官平安，飛機輕損，目前已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。

勇鷹自今年2月15日1因雙發動機失效墜海於志航基地東北方都蘭鼻海域，飛行員林瑋少校跳傘獲救後，狀況不斷，8月26日1架勇鷹執行訓練返場時，疑煞車失效，因跑道溼滑，飛行員參減速效果，依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩，安全落地。

未料，今天再次發生煞車失效意外，軍方人士表示，該機降落時飛行員就發現右邊液壓歸零的情形，導致滑出停機區進入草地，目前已責派專案小組前往釐清肇因。

