中共航母「福建號」服役 專家揪1點指：與美軍「福特號」仍有落差

中共海軍「福建號」航空母艦日前正式入列服役。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，福建號與美國海軍最新銳「福特號」航艦的體型、噸位雖有差異，不過差距不大。兩者雖同樣採用電磁彈射裝置，但搭載的艦載機數量不同，戰機起降率和持續戰力應有落差。

陳國銘指出，福特號排水量超過10萬噸，艦身長度超過300公尺；福建號排水量約8萬噸，艦身長度約300公尺，兩者體型雖有差距，不過差距不大。

福建號雖然是常規動力航空母艦，但卻採用與福特號相同原理的電磁彈射器，對常規動力艦艇來說是相當大的突破，不過如何以常規主機維持電磁彈射器持續作業所需的電力，也是外界好奇重點。

其次，福特號可搭載超過80架各式戰機，福建號據估計約可搭載60架戰機，且僅配備3具電磁彈射器，少於福特號的4具彈射器，外界估計，福特號的艦載機起降率可維持在每日200架次左右，福建號可能僅約每日120架次左右，持續作戰、打擊戰力仍有一段差距。

另外，福特號可搭載F/A-18E/F戰機、F-35匿蹤戰機、E/A-18G電戰機、E-2D預警機等各式戰機，福建號在使用彈射器後，將可操作殲15T重型戰機、殲35匿蹤戰機以及空警600預警機，以具備初步完整預警、接戰能力，不過福建號搭載的殲15戰機中，是否也配有相應的電子作戰飛機，使其打擊群具備更完整戰力，還需進一步確認。

陳國銘分析，美國海軍航艦的作戰思維為打擊群的遠洋、大洋作戰，中共航艦目前應是針對南海等作戰環境，兩者的運用概念本就不相同，不一定能互相比較；不過他也認為，中共目前應該處於「邊看邊走」的階段，隨著中共對航艦運用的戰術與技術愈加成熟，不排除中共會再更進一步推出004型航艦，改變其作戰思維。