快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共航空母艦福建號入列授旗儀式已經在海南舉行完畢，官方於典禮兩天後公開。圖／取自央視新聞
中共航空母艦福建號入列授旗儀式已經在海南舉行完畢，官方於典禮兩天後公開。圖／取自央視新聞

中共海軍福建號航空母艦5日在海南島正式入列服役。國防部表示，研判福建號仍續進行各項訓練與簽證，才能具備戰力。軍方透過各種情蒐管道可有效掌握共軍航艦能力，並且妥適應處。

大陸媒體證實，中共海軍福建號航空母艦5日已經在海南島三亞軍港正式入列服役，中共領導人習近平以中共中央軍委主席身分出席儀式，並且頒授八一軍旗給福建號艦長、政委。

國防部對此表示，研判福建號航艦撥交後，仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力。國防部透過各種情蒐手段，可有效掌握共軍航艦能力，並妥適應處其行動。

媒體日前披露福建號在三亞榆林港與山東號航艦並排停靠，兩艦並升起「全艦飾」，衛星照片也顯示福建號已經漆上「18」的舷號，兩艦之間的碼頭上也似乎搭建有觀禮台等建築。

此外，香港媒體報導，航班追蹤服務APP「Flightradar24」顯示，中國國際航空編號「B-2481」的波音747-89L客機5日中午飛抵三亞鳳凰國際機場，這架飛機為國家領導人專機，使得外界猜測，福建號即將入列南海艦隊，習近平也按慣例出席儀式。

福建 國防部 中共

延伸閱讀

習近平抵三亞登福建艦主持入列授旗 中邁入「三航母」

福建艦官宣入列／網民先前引頸期盼 官方冷處理：別急

川普政府上任後已撤銷8萬非移民簽證 近半因酒駕、攻擊、盜竊

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

相關新聞

共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

中共海軍福建號航空母艦5日在海南島正式入列服役。國防部表示，研判福建號仍續進行各項訓練與簽證，才能具備戰力。軍方透過各種...

海巡2024年報 指離岸風電海域易造成危安風險

海巡署今（7）日發布2024 海巡年報，內容指出，離岸風電海域，空間利用情形複雜，易造成危安風險，須加強巡弋。

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

國防部計畫採購4萬架、金額上看500億元的無人機，立委馬文君表示，無人機技術更新迅速，這批無人機數量龐大，但裝訓與後勤不...

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 38共機9共艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機38架次、共艦9艘持...

輸球剃頭爬進校門？陸官橄欖球隊60年傳奇 求勝靠軍心

陸官橄欖球隊的身材條件不出色，多數球員先前根本不曾摸過橄欖球，之所以稱霸大專杯，關鍵是「球場如戰場」的拚勁與紀律。橄欖球標榜奮戰與團隊精神，在英國與日本，都被視為鍛鍊上流社會子弟心性的運動。

美對台軍售延宕 美國防副次長提名人：盟友無法取得武器會是個問題

美國國防部副次長被提名人韋勒茲－葛林6日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。