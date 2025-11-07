共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

中共海軍福建號航空母艦5日在海南島正式入列服役。國防部表示，研判福建號仍續進行各項訓練與簽證，才能具備戰力。軍方透過各種情蒐管道可有效掌握共軍航艦能力，並且妥適應處。

大陸媒體證實，中共海軍福建號航空母艦5日已經在海南島三亞軍港正式入列服役，中共領導人習近平以中共中央軍委主席身分出席儀式，並且頒授八一軍旗給福建號艦長、政委。

國防部對此表示，研判福建號航艦撥交後，仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力。國防部透過各種情蒐手段，可有效掌握共軍航艦能力，並妥適應處其行動。

媒體日前披露福建號在三亞榆林港與山東號航艦並排停靠，兩艦並升起「全艦飾」，衛星照片也顯示福建號已經漆上「18」的舷號，兩艦之間的碼頭上也似乎搭建有觀禮台等建築。

此外，香港媒體報導，航班追蹤服務APP「Flightradar24」顯示，中國國際航空編號「B-2481」的波音747-89L客機5日中午飛抵三亞鳳凰國際機場，這架飛機為國家領導人專機，使得外界猜測，福建號即將入列南海艦隊，習近平也按慣例出席儀式。