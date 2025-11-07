快訊

教職求生術／北市教師流傳選校指南 「3關鍵」決定去留

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

鳳凰颱風不排除「通過台灣」 氣象署曝3可能路徑 恐東北季風交互作用

海巡2024年報 指離岸風電海域易造成危安風險

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
2024海巡年報國際執法研討會項下揭露一幀有美國在台協會安全合作組長金鎮泰（前右二）合影照。圖/取自2024海巡年報
2024海巡年報國際執法研討會項下揭露一幀有美國在台協會安全合作組長金鎮泰（前右二）合影照。圖/取自2024海巡年報

海巡署今（7）日發布2024 海巡年報，內容指出，離岸風電海域，空間利用情形複雜，易造成危安風險，須加強巡弋。

海巡署長張世雄在年報序言中指出，按海洋委員會主委管碧玲施政方針，海巡署將積極推動科技輔勤，建構「海空一體」的智慧巡防架構，整合海上雷達、衛星監測、無人機與無人船艇，並引進AI影像辨識與大數據分析，讓情資蒐集、威脅研判與行動部署更為精準；另外同時發展「遠端指管」與「數位化勤務」系統，減輕人力負擔。

海巡署在年報中也表示，政府積極推動再生能源政策，尤其以離岸風力發電為重點發展項目。但離岸風電海域，空間利用情形複雜，易造成危安風險，因此風場周遭海域為巡弋熱點，並結合雷達監控，即時掌握離岸風電海域周遭動態。

海巡署說，將與離岸風電業者及航政單位保持聯繫，建立聯合通報與應變機制，如發現可疑船隻或海象異常狀況，能迅速應對與處置。

海巡署表示，2024年9月14日發生幻象戰機墜海案，海巡巡防艇與空軍救護隊共同成功救援飛官。為持續強化與空軍救護隊共同執行搜救效能及合作默契，參照與內政部空中勤務總隊合作辦理組訓模式，推動巡防艇與空軍救護隊直升機辦理機艇組合訓練，於2024年12月18日辦理首次組合訓練，未來將就海上吊掛救援作業程序、巡防艇與旋翼機通訊協調、遇險人員或傷患空中轉運及急救操作流程等科目持續辦理訓練，以強化巡防艇與空軍搜救直升機協同搜救能力。

我國與美簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，但2024海巡年報中未披露與美國海巡合作內容，僅提及協調海軍官校派員赴美就讀美海巡學院人員已畢業返台任職，另在國際執法研討會項下揭露一幀有美國在台協會安全合作組長金鎮泰合影照，其餘

國際合作項下皆未提及相關曾被報導的台、美、日海巡聯合操演，包括日媒曾披露日本海上保安廳和台灣海巡署在2024年7月18日於日本千葉縣房總半島南方海域所進行聯合海難救助訓練等，都不在年報紀錄之列。

離岸風電示意圖。聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。聯合報系資料照片

海巡署 空軍 美國在台協會

延伸閱讀

影／海上搜救畫面曝光 北部海域漁船翻覆仍有3人失蹤

漁工手指遭魚鉤刺傷血不止 浪高3至4公尺...台南海巡急馳外海救援

黃迪揚靠當兵存錢買iPhone　屏東當海巡移工打架「岸邊站3天」

海巡節將至 台灣蝶王王冠閎任形象大使

相關新聞

海巡2024年報 指離岸風電海域易造成危安風險

海巡署今（7）日發布2024 海巡年報，內容指出，離岸風電海域，空間利用情形複雜，易造成危安風險，須加強巡弋。

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

國防部計畫採購4萬架、金額上看500億元的無人機，立委馬文君表示，無人機技術更新迅速，這批無人機數量龐大，但裝訓與後勤不...

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 38共機9共艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機38架次、共艦9艘持...

輸球剃頭爬進校門？陸官橄欖球隊60年傳奇 求勝靠軍心

陸官橄欖球隊的身材條件不出色，多數球員先前根本不曾摸過橄欖球，之所以稱霸大專杯，關鍵是「球場如戰場」的拚勁與紀律。橄欖球標榜奮戰與團隊精神，在英國與日本，都被視為鍛鍊上流社會子弟心性的運動。

美對台軍售延宕 美國防副次長提名人：盟友無法取得武器會是個問題

美國國防部副次長被提名人韋勒茲－葛林6日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選...

1.6萬替代役115年起學操作無人機 增科技防救災能力

內政部役政司長沈哲芳今天說，為精進替代役男科技防救災能力，替代役訓練明年起將納入無人機操作，共1.6萬名替代役男要接受8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。