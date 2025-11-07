海巡2024年報 指離岸風電海域易造成危安風險

海巡署今（7）日發布2024 海巡年報，內容指出，離岸風電海域，空間利用情形複雜，易造成危安風險，須加強巡弋。

海巡署長張世雄在年報序言中指出，按海洋委員會主委管碧玲施政方針，海巡署將積極推動科技輔勤，建構「海空一體」的智慧巡防架構，整合海上雷達、衛星監測、無人機與無人船艇，並引進AI影像辨識與大數據分析，讓情資蒐集、威脅研判與行動部署更為精準；另外同時發展「遠端指管」與「數位化勤務」系統，減輕人力負擔。

海巡署在年報中也表示，政府積極推動再生能源政策，尤其以離岸風力發電為重點發展項目。但離岸風電海域，空間利用情形複雜，易造成危安風險，因此風場周遭海域為巡弋熱點，並結合雷達監控，即時掌握離岸風電海域周遭動態。

海巡署說，將與離岸風電業者及航政單位保持聯繫，建立聯合通報與應變機制，如發現可疑船隻或海象異常狀況，能迅速應對與處置。

海巡署表示，2024年9月14日發生幻象戰機墜海案，海巡巡防艇與空軍救護隊共同成功救援飛官。為持續強化與空軍救護隊共同執行搜救效能及合作默契，參照與內政部空中勤務總隊合作辦理組訓模式，推動巡防艇與空軍救護隊直升機辦理機艇組合訓練，於2024年12月18日辦理首次組合訓練，未來將就海上吊掛救援作業程序、巡防艇與旋翼機通訊協調、遇險人員或傷患空中轉運及急救操作流程等科目持續辦理訓練，以強化巡防艇與空軍搜救直升機協同搜救能力。

我國與美簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，但2024海巡年報中未披露與美國海巡合作內容，僅提及協調海軍官校派員赴美就讀美海巡學院人員已畢業返台任職，另在國際執法研討會項下揭露一幀有美國在台協會安全合作組長金鎮泰合影照，其餘