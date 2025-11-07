國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

國防部計畫採購4萬架、金額上看500億元的無人機，立委馬文君表示，無人機技術更新迅速，這批無人機數量龐大，但裝訓與後勤不一定跟得上，要求國防部正視技術迭代問題，免得成為過時「老機」，不符防衛作戰需求。

馬文君指出，根據國防部報告，國軍自民國113年至117年將購置3200架軍用商規無人機，金額達56億8798萬元；114年又向美方採購近千架無人機，約53億元；而軍備局今年公告的下一輪採購案，115至116年兩年間將再添購超過4萬架、5類無人機，軍購金額上看500億元，是國軍歷年最大規模的無人載具計畫。

馬文君說，國軍過去委託中科院研製，也曾向美國購買無人機，各單位分別建置不同型號，如今一次採購數萬架，恐造成庫儲壓力與操作混亂。她質疑，軍中裝訓與人員配置是否充足？教範與操作準則是否完成？倉儲與維修能量是否足以應付？

她進一步指出，無人機屬高科技產品，研發與交貨周期長，「5年買下來，可能拿到的就是過時機型」，呼籲國防部正視技術迭代問題。此外，電池是無人機性能關鍵，若採1比1配置恐不足，應預留足夠備用電池，避免作戰時續航不足。

國防部長顧立雄表示，明年採購的無人機包括沉浸式、投彈式、中程、FPV自殺式、小型自殺式及濱海監偵型，皆依據防衛作戰需求與台海作戰環境評估後決定，裝訓與人員配置也持續進行中。