共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 38共機9共艦擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍昨日下半天再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機38架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，其中有31架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。圖／國防部提供
共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機38架次、共艦9艘持續出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日下半天再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨(6)日清晨到今(7)日清晨6時為止，共計偵獲共機38架次，共艦9艘持續在台海周邊活動，其中有31架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時45分到晚間8時40分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計29架次在台海中線沿線活動，其中22架次曾逾越中線在我北部空域活動，同時進入我西南空域，在本島應變區外活動。

同時，從昨天上午8時05分至晚間7時45分止，發現中共戰鬥機、輔戰機計8架次，進入我防空識別區西南空域活動。另外，昨日下午2時30分至4時25分，則發現中共無人機1架在我北部防空識別區內徘徊。

共軍昨日下半天再次發動聯合戰備警巡，出動大批機艦擾台，圖為共軍殲16戰機。圖／國防部資料照
國防部 中共 台海

