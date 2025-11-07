美專家：台灣能阻共軍擴張為中日緩衝 軍事價值重要

中共對台軍事威脅不斷，美國是否應協防台灣引發討論。美專家今天表示，台灣有如「瓶塞」，地處第一島鏈關鍵位置，能阻止中國解放軍全球擴張，也是中國和日本西南島嶼之間的緩衝地帶；台灣對美國具有重要軍事價值。

中國可能入侵台灣已成為美中安全競爭的焦點之一，華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）今天舉辦「有或沒有台灣時的印太地區軍事力量平衡」（The Military Balance in the Indo-Pacific, with andWithout Taiwan）座談，邀請智庫「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic Budgetary Assessments）副總裁蒙哥馬利（Evan B. Montgomery）、智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深訪問研究員卡維利（JonathanD. Caverley）與會討論。

被問及台灣的軍事價值，蒙哥馬利表示，台灣經常被比喻為不沉的航空母艦或瓶塞。他認為，「瓶塞」的比喻至今仍有其意義，台灣是第一島鏈的關鍵一環，能阻止中國解放軍毫無阻礙地進入西太平洋，某種程度上也是中國與日本西南島嶼之間的緩衝地帶。

他說：「由此觀點來看，台灣對美國仍具有重要軍事價值。」

蒙哥馬利分析，從美國戰略角度而言，維持台灣的獨立性具有相當大的價值，這不僅能阻擋解放軍的全球擴張，若台灣落入中國控制，也可能對日本構成威脅。

中國軍事挑釁行為已引起國際關注。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前與中國防長董軍會面後表示，關注中國在南海、台灣周邊及對美國印太盟友與夥伴的行為，但強調美國不尋求衝突。

日本新任首相高市早苗日前與中國國家主席習近平會晤後也表示，已向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩定至關重要。