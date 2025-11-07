美專家：台灣能阻共軍擴張為中日緩衝 軍事價值重要

快訊

中央社／ 華盛頓6日專電

中共對台軍事威脅不斷，美國是否應協防台灣引發討論。美專家今天表示，台灣有如「瓶塞」，地處第一島鏈關鍵位置，能阻止中國解放軍全球擴張，也是中國和日本西南島嶼之間的緩衝地帶；台灣對美國具有重要軍事價值。

中國可能入侵台灣已成為美中安全競爭的焦點之一，華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）今天舉辦「有或沒有台灣時的印太地區軍事力量平衡」（The Military Balance in the Indo-Pacific, with andWithout Taiwan）座談，邀請智庫「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic Budgetary Assessments）副總裁蒙哥馬利（Evan B. Montgomery）、智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深訪問研究員卡維利（JonathanD. Caverley）與會討論。

被問及台灣的軍事價值，蒙哥馬利表示，台灣經常被比喻為不沉的航空母艦或瓶塞。他認為，「瓶塞」的比喻至今仍有其意義，台灣是第一島鏈的關鍵一環，能阻止中國解放軍毫無阻礙地進入西太平洋，某種程度上也是中國與日本西南島嶼之間的緩衝地帶。

他說：「由此觀點來看，台灣對美國仍具有重要軍事價值。」

蒙哥馬利分析，從美國戰略角度而言，維持台灣的獨立性具有相當大的價值，這不僅能阻擋解放軍的全球擴張，若台灣落入中國控制，也可能對日本構成威脅。

中國軍事挑釁行為已引起國際關注。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前與中國防長董軍會面後表示，關注中國在南海、台灣周邊及對美國印太盟友與夥伴的行為，但強調美國不尋求衝突。

日本新任首相高市早苗日前與中國國家主席習近平會晤後也表示，已向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩定至關重要。

美國國防 軍事 日本

相關新聞

共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

中共海軍福建號航空母艦5日在海南島正式入列服役。國防部表示，研判福建號仍續進行各項訓練與簽證，才能具備戰力。軍方透過各種...

海巡2024年報 指離岸風電海域易造成危安風險

海巡署今（7）日發布2024 海巡年報，內容指出，離岸風電海域，空間利用情形複雜，易造成危安風險，須加強巡弋。

國防部500億買4萬架無人機 馬文君擔心：5年後恐成高價舊型號

國防部計畫採購4萬架、金額上看500億元的無人機，立委馬文君表示，無人機技術更新迅速，這批無人機數量龐大，但裝訓與後勤不...

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 38共機9共艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機38架次、共艦9艘持...

輸球剃頭爬進校門？陸官橄欖球隊60年傳奇 求勝靠軍心

陸官橄欖球隊的身材條件不出色，多數球員先前根本不曾摸過橄欖球，之所以稱霸大專杯，關鍵是「球場如戰場」的拚勁與紀律。橄欖球標榜奮戰與團隊精神，在英國與日本，都被視為鍛鍊上流社會子弟心性的運動。

美對台軍售延宕 美國防副次長提名人：盟友無法取得武器會是個問題

美國國防部副次長被提名人韋勒茲－葛林6日表示，他如果確認職務，會持續提倡台灣取得自我防衛的必要方法，並提供領袖高層各種選...

