美國防部準官員：台美共同生產應聚焦複雜度較低項目

美國國防部負責政策的副次長提名人韋勒茲－葛林今天表示，他向來支持對台灣提供武器裝備，確保台灣擁有自我防衛所需的裝備；在台美共同生產武器方面，應聚焦複雜度相對較低、且台灣已具備相應人力、生產基礎設施的項目。

美國聯邦參議院軍事委員會今天針對國防部政策副次長、戰備事務助理部長等人事案舉行聽證會。共和黨籍參議員巴德（Ted Budd）問及，川普政府是否擱置透過「總統撥款權」（Presidential DrawdownAuthority, PDA）對台提供軍事援助？

對此，美國國防部政策副次長提名人韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green）表示，他不清楚目前的狀態，但他向來強力提倡對台灣提供武器裝備，確保台灣擁有自我防衛所需的裝備。

他說，若提名獲確認，將為此繼續努力，向高層提出各種可考量的選項，其中也包括「總統撥款權」。

關於台美共同生產武器，韋勒茲－葛林在書面回覆中表示，正式的共同生產協議往往涉及與合作夥伴、產業之間複雜且漫長的談判。台灣必須優先著重能盡快交付的戰力，以提升嚇阻並支持「拒止性防禦」（denial defense）；因此適合的共同生產，應聚焦技術複雜度較低，且台灣已具備相應人力及生產基礎設施的項目。

另外，共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）在聽證會上問及，有關台灣，如何建構可信的嚇阻力，以及美國要求台灣提高國防預算的同時，如何加速對台軍售武器交付？

韋勒茲－葛林表示，台灣及第一島鏈是具有關鍵戰略意義的區域，在此區域具備強大嚇阻力，對於確保權力平衡並使美國夠達成目標而言，至關重要。

他指出，美國的重點在於「拒止性防禦」，要讓中國相信，任何侵略的企圖不僅代價高昂，最終也會失敗，因此不值一試。這也關乎美國盟友及夥伴在此關鍵區域中能發揮的作用。

他坦言，若美國不能提供盟友或夥伴所需的武器，「將會是個問題」。美國的目標是交付所需的武器裝備並維持夥伴的能力，使他們能與美軍並肩行動，以確保在印太地區形成持久的嚇阻力，在歐洲和中東等其他地區亦是如此。

此外，對於台灣應如何加強嚇阻中國侵擾行為，韋勒茲－葛林在書面回覆中指出，「台灣必須繼續做更多、且動作更快」，大幅提高國防預算、進行法律和政策改革，並籌獲和入侵情境最相符的防衛裝備。

他認為，台灣應優先強化最適合「拒止性防禦」的能力，包括機動式陸基巡弋飛彈、短程防空、水雷、無人系統及機動火砲等。同樣重要的還有增加現役部隊人力編制，以及投資具韌性的通訊、後勤與訓練基礎設施。