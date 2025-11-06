快訊

中午才親上火線解釋…補充保費改革引爆民怨喊卡 衛福部晚間也出聲

「又大又強」颱風鳳凰上看強颱 北轉影響台灣可能路徑曝光

還想跑？藝人閃兵爆不完 內政部擬加重刑責、逾36歲補服替代役

1.6萬替代役115年起學操作無人機 增科技防救災能力

中央社／ 台北6日電
內政部役政司長沈哲芳今天說，為精進替代役男科技防救災能力，替代役訓練明年起將納入無人機操作。示意圖。記者洪哲政／攝影
內政部役政司長沈哲芳今天說，為精進替代役男科技防救災能力，替代役訓練明年起將納入無人機操作。示意圖。記者洪哲政／攝影

內政部役政司長沈哲芳今天說，為精進替代役男科技防救災能力，替代役訓練明年起將納入無人機操作，共1.6萬名替代役男要接受8小時訓練，並篩選240名優秀者進入進階班受訓，拚考取3張無人機證照。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，部長劉世芳表示，今年颱風丹娜絲及花蓮馬太鞍溪溢流災害，內政部啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務等工作，凸顯替代役制度在災害應變中的重要角色。

役政司長沈哲芳指出，2023年起賦予替代役男從事民防系統運作，並展開「3階段、5模組」訓練，讓替代役男有初級救護技術員（EMT1）、防災士與志願服務共3種證照，使替代役成為民防救災中重要的可恃民力。

沈哲芳指出，為精進替代役科技防救災技能，替代役訓練明年規劃納入無人機操作，預估共有1萬6577名替代役男要接受8小時無人機訓練，預計前3小時讓役男先使用電腦模擬機熟悉操作模式，降低無人機受損機率；後面5小時就會進行實機訓練，最後篩選240名優秀者進入進階班受訓，拚考到3張證照。

沈哲芳說，明年將先採購16架無人機，會分梯次、分中隊、分時間進行訓練。

消防署長蕭煥章說，無人機在消防應用範圍很廣，包括在火災現場，以無人機搭載熱影像儀就可以知道哪些地區燒得比較嚴重；水域部分，若有人被沖走，能透過無人機定向搜尋；山林方面，無人機能拍照傳回影像再透過AI判別狀況等。目前每個縣市消防體系都有2架無人機協助。

劉世芳表示，未來的鄉鎮區公所在災難時會轉型防災協作中心，也會協調在當地設籍的替代役男返鄉進駐防災協作中心，並提供協助，因此有關防災如EMT-1、收容安置疏散撤離都要能配合防災協作中心需求。

沈哲芳指出，替代役師資培養也非常重要，包括防災士教官已訓練121人，明年再培訓60人；全民防衛課程已培養218人，明年規劃增加60人；此外，因應防災協作中心成立，也將培養60名教官帶領役男進行訓練。

沈哲芳也說，經由這次丹娜絲風災或花蓮馬太鞍溪溢流事件，發現在現場需要「帶隊官」角色帶領役男有秩序地從事防救災工作，因此明年起將培訓180名帶隊官。

內政部進一步表示，未來將引進中央警察大學、警察專科學校等專業單位的師資，培養具備實務經驗的役政人員成為專業教官，強化替代役災害應變核心能力，讓替代役面對各類災害時更迅速、有效地投入服務。

替代役男 馬太鞍溪 災害 劉世芳 無人機

延伸閱讀

藝人閃兵爭議延燒 內政部：刑責擬加重2/3、逾36歲考慮補服替代役

可成2026新事業拚30%營收！買庫藏股270億元登第一 洪水樹：不設底限

空軍：MQ-9B軍購進度正常 確定115年第3季交機

和大集團組智慧移動艦隊 聚焦機器人、無人機等領域

相關新聞

1.6萬替代役115年起學操作無人機 增科技防救災能力

內政部役政司長沈哲芳今天說，為精進替代役男科技防救災能力，替代役訓練明年起將納入無人機操作，共1.6萬名替代役男要接受8...

共軍再次「聯合戰備警巡」 20共機配合共艦出海擾台

國防部今晚表示，從下午14時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海，其中13...

藝人閃兵爭議延燒 內政部：刑責擬加重2/3、逾36歲考慮補服替代役

演藝圈閃兵連環爆，有立委提案閃兵者逾36歲役齡仍要補服兵役。內政部今天說，內政部與國防部都傾向加嚴刑期、體位標準，包括超...

藝人閃兵連環爆 刑責擬加重2/3？內政部：與國防部討論修法

藝人閃兵爭議延燒，有立委提案閃兵者超過36歲役齡仍要補服兵役。內政部今天說，目前與國防部討論修法，針對超過役齡的閃兵者可...

MQ-9B無人機明年第三季交機 空軍：GPS訊號不會與美日共享

國軍對美採購武器裝備的交貨時程近期成為矚目焦點，空軍司令部表示今表示，4架MQ-9B高高空無人機的首批2架預計明年第三季...

海、空軍服供站潮牌衣鞋多元 陸軍品牌單調官兵只能羨慕

國軍服裝供應走向超市化，服裝供應站內運動服裝、鞋款多元，海、空軍提供品項不乏知名潮牌。有陸軍基層官兵向本報投訴，陸軍服裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。