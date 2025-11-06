1.6萬替代役115年起學操作無人機 增科技防救災能力

內政部役政司長沈哲芳今天說，為精進替代役男科技防救災能力，替代役訓練明年起將納入無人機操作，共1.6萬名替代役男要接受8小時訓練，並篩選240名優秀者進入進階班受訓，拚考取3張無人機證照。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，部長劉世芳表示，今年颱風丹娜絲及花蓮馬太鞍溪溢流災害，內政部啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，支援災民住家環境清理、街道清潔、收容處所整備與服務等工作，凸顯替代役制度在災害應變中的重要角色。

役政司長沈哲芳指出，2023年起賦予替代役男從事民防系統運作，並展開「3階段、5模組」訓練，讓替代役男有初級救護技術員（EMT1）、防災士與志願服務共3種證照，使替代役成為民防救災中重要的可恃民力。

沈哲芳指出，為精進替代役科技防救災技能，替代役訓練明年規劃納入無人機操作，預估共有1萬6577名替代役男要接受8小時無人機訓練，預計前3小時讓役男先使用電腦模擬機熟悉操作模式，降低無人機受損機率；後面5小時就會進行實機訓練，最後篩選240名優秀者進入進階班受訓，拚考到3張證照。

沈哲芳說，明年將先採購16架無人機，會分梯次、分中隊、分時間進行訓練。

消防署長蕭煥章說，無人機在消防應用範圍很廣，包括在火災現場，以無人機搭載熱影像儀就可以知道哪些地區燒得比較嚴重；水域部分，若有人被沖走，能透過無人機定向搜尋；山林方面，無人機能拍照傳回影像再透過AI判別狀況等。目前每個縣市消防體系都有2架無人機協助。

劉世芳表示，未來的鄉鎮區公所在災難時會轉型防災協作中心，也會協調在當地設籍的替代役男返鄉進駐防災協作中心，並提供協助，因此有關防災如EMT-1、收容安置疏散撤離都要能配合防災協作中心需求。

沈哲芳指出，替代役師資培養也非常重要，包括防災士教官已訓練121人，明年再培訓60人；全民防衛課程已培養218人，明年規劃增加60人；此外，因應防災協作中心成立，也將培養60名教官帶領役男進行訓練。

沈哲芳也說，經由這次丹娜絲風災或花蓮馬太鞍溪溢流事件，發現在現場需要「帶隊官」角色帶領役男有秩序地從事防救災工作，因此明年起將培訓180名帶隊官。

內政部進一步表示，未來將引進中央警察大學、警察專科學校等專業單位的師資，培養具備實務經驗的役政人員成為專業教官，強化替代役災害應變核心能力，讓替代役面對各類災害時更迅速、有效地投入服務。